日強力懲俄 意在警告中國勿妄動

美國海軍表示，將為三艘「朱瓦特級」驅逐艦配備高超音速武器，並在未來派駐太平洋，因應中國威脅。圖為該型驅逐艦「詹森號」（USS Lyndon B. Johnson）從緬因州出海。（美聯社檔案照）

2022/03/22 05:30

美艦加速部署高超音速飛彈 以嚇阻中仿俄侵台

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭遭俄羅斯侵略後，各國祭出嚴厲制裁，日本也轉為對俄強硬，可能進一步影響日本面對中國擴張武力的態度。另外，俄軍動用高超音速飛彈攻擊烏國，也加速美軍推動該型武器計畫，最快明年底開始配備「朱瓦特級」（Zumwalt-class）驅逐艦，最終將部署於太平洋，以嚇阻中國對台邪念。

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「法新社」指出，俄國二○一四年併吞克里米亞半島後，日本政府的反應「不夠強烈」，但這次烏克蘭遭俄軍大舉進攻，日本跟上西方各國腳步，展開前所未有的強力制裁，包括提供烏克蘭非致命性軍備等。分析指出，日方的轉變除了因為此次衝突層級不同，也因為主張擴大與俄來往的前首相安倍晉三已卸任，加上日俄針對「北方四島」主權的長年談判沒有突破，使得現任政府敢於向莫斯科叫陣。更重要的是，此事也將影響日本應對中國威脅的態度。

美國譚普大學日本分校政治學副教授布朗（James D. J. Brown）表示，日本過去憂心，若對俄採取激烈行動，可能將莫斯科推向北京懷抱，如今情況完全翻轉，日方開始認為必須對俄強硬，否則形同鼓勵中國仿效俄國的侵略行徑。法國智庫戰略研究基金會（FRS）亞洲事務專家倪雅玲（Valerie Niquet）推斷，中長期來看，日本將全面重塑國家安全戰略的對俄立場，「俄國絕對會被形容為一大威脅。」

日方決建構無人機攻擊武力

華府智庫「美國進步中心」（CAP）資深研究員哈里斯（Tobias Harris）指出，無人機協助烏軍抵禦俄軍攻勢，將加深日方對建構無人機攻擊武力的決心。不僅如此，「共有核武器」（Nuclear Sharing）的可能性也逐漸受到日本執政黨「自由民主黨」重視。

另一方面，俄國近日聲稱，已兩度使用「匕首」高超音速飛彈攻擊烏克蘭設施，為該型武器首度投入實戰，令美國大為警戒。美國海軍表示，國防承包商通用動力公司旗下的巴斯鋼鐵廠（Bath Iron Works），已開始針對三艘朱瓦特級驅逐艦配備高超音速武器系統展開策劃，預計明年十月開始建造，二○二五年財政年度啟用；此外，維吉尼亞級（Virginia-class）核潛艦也預計在二○二八年財政年度啟用相同武器系統。

美國智庫哈德遜研究所國防分析師克拉克（Bryan Clark）指出，安裝高超音速武器的朱瓦特級驅逐艦將部署於太平洋，對可能仿效俄國侵烏而對台灣採取侵略行動的中國，形成一大威懾力量。

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