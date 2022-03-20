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    開戰近月 千萬烏克蘭人流離失所

    烏南戰略城市馬立波一處公寓群，在俄軍空襲下面目全非。（路透）

    烏南戰略城市馬立波一處公寓群，在俄軍空襲下面目全非。（路透）

    2022/03/20 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國國際移民組織（IOM）十八日表示，俄羅斯上月廿四日進犯烏克蘭以來，烏國被迫離鄉背井的人數已近千萬，其中逾三二五萬人逃出烏國、估計還有近六五○萬人在境內流離失所。和十七日數據相比，一天新增十五萬人跨越國境，至今累計逾兩百萬人逃往波蘭。

    一天新增15萬人跨越國境

    至於聯合國難民署（UNHCR）十九日最新數據，上月廿四日以來累計三三二萬八六九二名烏人逃到國外，最近一天增加五萬八千多人，和開戰初期相比，有「整體減緩」趨勢。UNHCR一週前估計，至少有兩百萬名烏克蘭人在境內置身異地、逾二五○萬人逃入鄰國淪為難民。聯合國十七日表示，烏國民眾逾三一○萬人跨境逃難，加上還在國內者，多達九六○萬人遠離家園。

    俄國開戰前，烏國有三七○○萬人口。UNHCR指九成逃難者為婦孺，因合乎軍事徵召年齡十八至六十歲者不能出國；跨境逃難者有六成經由波蘭，累計二○一萬六九三人。收容烏克蘭難民人數第二多的國家是羅馬尼亞，為五十一萬八千多人，其次是摩爾多瓦的卅五萬九千多人、匈牙利的近卅萬人與斯洛伐克的廿四萬人。

    烏克蘭首都基輔附近的伊爾平市八日出現大批逃難民眾。（美聯社）

    烏克蘭首都基輔附近的伊爾平市八日出現大批逃難民眾。（美聯社）

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