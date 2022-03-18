北方四島爭議 日轉硬批俄非法占領

日本首相岸田文雄對俄羅斯的態度愈來愈顯強硬。（法新社）

2022/03/18 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日本首相岸田文雄對俄羅斯的態度愈來愈顯強硬，繼日前公開譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭是「應該銘記歷史上的暴行」之後，十七日他在國會答詢時以最強烈的用語直指俄羅斯「非法占領」北方領土，恢復了十三年前時任首相麻生太郎首度使用的強烈用語。

日俄在二次大戰後因為北方四島（南千島群島）的領土歸還問題一直無法解決，至今仍未簽署和平條約，歷任首相為避免過度刺激俄羅斯，影響領土歸還談判，在公開場合談及北方領土，多儘量不用「非法占領」和「固有領土」等用語。過去前首相麻生太郎曾在二○○九年使用過「非法占領」的用語，但安倍政府上台後，積極與俄羅斯總統建立良好關係，在國會提到北方領土時，也以「日本擁有主權的島嶼」表現，避免使用「固有領土」的說法。

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不過在俄入侵烏克蘭後，岸田政府態度轉為強硬，尤其普廷月初批准北方四島設免稅特區法案後，日本立即嚴厲批判，表示無法接受。

本月七日岸田在參院預算委員會答詢時表示，北方四島為「日本固有領土，日本擁有主權的領土」，外相林芳正八日在參院答詢時，也重申是「日本固有領土」。當天的例行記者會中，林芳正也明白指出「俄羅斯占領北方領土是沒有法律依據的占領，也就是非法占領」。

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