美自殺式無人機上陣 助烏打爆俄軍

美國政府將援助烏克蘭的「彈簧刀」無人機。（取自網路）

2022/03/18 05:30

開戰3週 俄軍死傷率近1成

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統拜登十六日宣佈加碼八億美元軍備援助烏克蘭，其中包括「彈簧刀」（Switchblade）自殺式無人機，以及機動性高、操作簡便的高科技防禦武器。美國情報評估，俄軍對烏國開戰三週，已有七千多人陣亡，超過美軍在第二次世界大戰硫磺島戰役卅六天的陣亡人數。

美將提供烏S-300地對空飛彈

拜登宣佈的加碼軍援烏國內容，包括八百具「刺針」防空飛彈、兩千具「標槍」飛彈、九千具反坦克武器、一百架戰術無人機，以及將近七千門機槍、榴彈砲等輕武器。拜登說，「我們正協助烏克蘭取得更多更長程防空系統以及相關的彈藥」。聯邦眾院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾說，美國正與盟邦合作，將提供S-300地對空飛彈。

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其中美軍這次援烏的「彈簧刀」戰術無人機，便於單兵攜帶，從發射管發射，能即時定位導航，最長可滯空卅分鐘，攻擊方式為直接撞擊目標，引爆機上攜帶的彈頭同歸於盡，因此又被稱為「神風敢死隊」無人機。

前美國官員說，其他更大型的武裝無人機，如美製「掠奪者」（Predator）、「死神」（Reaper）等，會讓烏克蘭難以使用，反而更容易遭俄軍摧毀；小型、可攜帶的「彈簧刀」會是能摧毀俄軍裝甲車隊的合算方式。美國國防部前副助理部長穆洛伊說，「該型無人機是為美國特種部隊所設計，為能在戰場上造成立即衝擊的武器。」

美歐官員希望，提供更多方便烏國軍隊使用、武器科技上能克服俄軍防禦或者利用其弱點的武器，而非提供戰車、戰機等需要顯著後勤支援的攻擊性武器。軍事專家認為，若烏國能靠打小組戰，伺機攻擊大量集結的俄軍後四散，再埋伏攻擊，就能贏得戰爭。

俄軍士氣低落 難執行戰鬥任務

美國情報單位評估，俄軍自二月廿四日開戰以來，已有七千多人陣亡，比美軍在伊拉克、阿富汗廿年戰事折損人員還多，也超過二戰硫磺島戰役卅六天陣亡美軍人數。

五角大廈官員說，單一單位死傷率達十％，將使其無法執行戰鬥任務。目前俄軍投入十五萬人在烏克蘭戰爭，若加入估計一萬四千到二萬一千人受傷，死傷率已接近十％。此外，根據烏國官方說法，俄軍已有四名將領喪生。持續增加的高陣亡人數，足以摧毀戰鬥意志。拜登政府近期的一份每日情報彙報即指出，俄軍部隊士氣低落，士兵甚至直接拋下戰車等裝備逃跑。

美國政府將援助烏克蘭的「彈簧刀」無人機。（取自網路）

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