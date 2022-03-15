歐亞澳近10年大買軍武 抗俄中威脅

德國擬購買美製F-35匿蹤戰機，取代服役四十年的龍捲風戰機。（法新社檔案照）

2022/03/15 05:30

德國計畫購買35架F-35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國和俄羅斯近年對鄰國的軍事脅迫，促使相關國家提高警覺，紛紛加強國防軍備。瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）十四日公布最新報告，指東亞、大洋洲和歐洲過去十年的武器進口需求持續強勁。「路透」同日披露，德國計畫購買多達三十五架最先進的美製F-35戰機，以捍衛國防。

台灣軍購 未來大幅增長

SIPRI比較過去十年全球武器進出口數據後發現，歐洲、東亞、大洋洲和中東等地，在二○一七至二一年間，武器進口不斷增加，或至少保持高比率增長。其中，四十三％的武器貿易輸入亞洲和大洋洲，全球十大武器進口國中，有六國在這兩個地區，包括印度（十一％）、澳洲（五．四％）、中國（四．八％）、南韓（四．一％）、巴基斯坦（三％）和日本（二．六％）。

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台灣方面，武器進口在一二至一六年，以及一七至二一年縮減六十％，但未來幾年預計大幅增加。

另外，歐洲是武器進口增幅最大的地區，一七至二一年比一二至一六年增加十九％，為全球增幅最大地區，佔全球武器貿易的十三％，又以英國最多。大多數歐洲國家與俄國關係嚴重惡化，是歐洲武器進口增長的重要驅動力，這個趨勢是從俄國一四年併吞克里米亞後開始。

與此同時，德國總理蕭茲上月廿七日甫宣布大幅提高國防開支，佔比將超過GDP的二％，高於北大西洋公約組織（NATO）要求的門檻，如今政府消息更透露，柏林當局已原則上決定採購美國洛克希德馬丁公司研製的F-35戰機，數量可能達三十五架，以取代服役超過四十年的「龍捲風」（tornado）戰機。龍捲風戰機是德國目前唯一能夠攜帶美國核彈的戰機。

荷蘭東正教堂 與俄切斷關係

另一方面，俄國侵烏後成為全球公敵。位於荷蘭阿姆斯特丹的「俄羅斯東正教教堂」宣布，將與莫斯科主教區切斷關係。來自世界各地逾二八○位俄羅斯東正教神父和教會官員簽署公開信，反對俄國入侵烏克蘭，信中警告：「永恆的折磨等待著那些下達『謀殺命令』的人。」據了解，莫斯科主教區領袖基里爾（Patriarch Kirill）不願譴責普廷入侵烏克蘭的決定，指稱烏克蘭反抗者是「邪惡勢力」，甚至瞎扯西方同性戀遊行是戰爭的部分原因。

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