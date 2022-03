中英對照讀新聞》Study finds pooches get sad when they lose a friend研究發現狗狗失去同伴會傷心

研究顯示,狗狗失去家中朝夕相處的同伴,會傷心難過。示意圖。(美聯社檔案照)

2022/03/14 05:30

◎陳成良

Dogs may need a little help from their human friends to get over the death of another dog, according to a new study.

一項新的研究表明,狗兒可能需要人類朋友的一點幫助,才能克服另一隻狗的離世。

A survey of dog owners in Italy reported that 86 percent of them saw negative changes in the behavior of a surviving dog after the death of a companion dog in the same household — among other things, the surviving dog typically sought more attention, ate less and played less for several months after the event.

義大利一項針對狗主人的調查報告指出,86%的飼主在同一個家庭中的伴侶犬死亡後,發現倖存的狗行為出現負面變化—先不提別的,倖存的狗通常會尋求更多的關注、吃得更少,事情發生後幾個月裡也較少玩耍。

But their owners can ease the grieving process by maintaining any routines dogs are used to and staying close to their surviving pets, said Dr. Federica Pirrone, a veterinary physiologist at the University of Milan and the lead author of the study published Thursday in the journal Scientific Reports.

不過,飼主可以透過保持狗習慣的任何常規,並與倖存的寵物保持親密關係,來緩解這種悲傷過程,這項週四發表在《科學報告》期刊的研究的主要作者、米蘭大學的獸醫生理學家皮羅內博士說。

新聞辭典

get over sth/sb:片語,從(疾病或令人不快的事)中恢復過來。例句:He have get over the language barrier.(他已克服語言障礙。)

be used to + V-ing(動名詞)/ N.(名詞):指人習慣於某樣東西或某件事,這裡的to是介系詞,後面要加動名詞或名詞。例句:Tom is used to noise. (湯姆習慣於噪音。)至於used to,則是用來表示過去經常做的行為,但現在不再發生,其中的to是不定詞,而不是介系詞,因此後面只能接動詞原型。例句:He used to smoke.(他過去常抽菸。)

