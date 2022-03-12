南韓總統當選人與日相通話 接習賀電

南韓總統當選人尹錫悅（左）11日與日本首相岸田文雄（右）通話，兩人確認將合作改善日韓處於惡劣現狀的關係。（歐新社）

2022/03/12 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十一日報導〕南韓總統當選人尹錫悅十一日與日本首相岸田文雄通話，兩人就日韓處於兩國建交以來關係最為惡劣的現狀，確認將合作改善。尹錫悅在十日確定當選後五小時內即與美國總統拜登通話，岸田是第二個通話的外國領袖。中國國家主席習近平拍發的賀電，則在十一日才透過駐南韓大使邢海明轉交。

屬南韓保守派在野黨「國民力量」的尹錫悅，在當選感言時即強調他的「反朝、親美日」外交路線，並表明不會沿襲文在寅政府的「薩德三不」政策。尹錫悅當選後很快與美日領袖通話，但並未馬上與習近平通話，中國對於他對中態度抱持警戒，中國網路早將尹錫悅定調為「反中總統」，中共黨媒環球時報則以社論提出告誡「在所謂的中美博弈中，韓國並沒有賭博的空間」。

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尹錫悅與岸田進行約十五分鐘通話，由於正逢日本東北大地震發生十一週年，他在電話中表達慰問之意，依日方發表的內容，岸田在通話中表示日韓是重要的鄰國，期待與尹錫悅就改善雙方關係密切合作，岸田並強調在國際局勢劇變下，加強日韓美合作的重要性。

文在寅上台後，日韓關係陷入空前的惡化狀態，包括實質毀棄慰安婦最終協議、戰時徵用工賠償，及近期杯葛日本佐渡金山申請世界遺產等問題均有待解決。文在寅在二○一七年五月十日當選南韓總統，於當選當晚即與當時的美國總統川普通話，十一日就職當日與日相安倍晉三通話約廿五分鐘，及與中國國家主席習近平通話約四十分鐘。

尹錫悅會見中國駐韓大使

尹錫悅十一日在國民力量的汝矣島辦公室會見中國駐韓大使邢海明。邢轉交習近平在十日拍發的賀電，當中提到，中韓建交今年屆滿卅週年，「中方願與韓方一道，牢記建交初心，深化友好合作，促進兩國戰略合作夥伴關係長期穩定發展」。尹表示，兩國領導人對發展韓中關係具有很重要作用，韓國民眾期待中國發揮負責任的大國作用。

尹錫悅11日在「國民力量」的汝矣島政黨辦公室會見中國駐南韓大使邢海明（左）。（歐新社）

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