中英對照讀新聞》‘The Batman’ screening features guest appearance: A real bat 在「蝙蝠俠」放映中客串出場：一隻真蝙蝠

今年上映的美國新黑色超級英雄電影《蝙蝠俠》1日在美國紐約市林肯中心舉行全球首映會。(歐新社)

2022/03/12 05:30

◎周虹汶

Moviegoers in Austin, Texas, got to see more than one type of bat during a screening of “The Batman” this weekend.

本週末欣賞「蝙蝠俠」的德州奧斯汀影迷們,在放映期間見到了超過一種蝙蝠。

An actual bat was spotted swooping around inside the theater, putting the movie on pause while management called animal control and tried — unsuccessfully — to get the critter out.

一隻真的蝙蝠被目擊在戲院裡到處飛撲,導致電影暫停,當時管理者打電話給動物管制人員並試圖把這隻小生物趕出去,卻鎩羽而歸。

Guests were offered their money back, but most chose to stick it out and watch the film “bat and all,” according to one moviegoer.

根據一位觀眾說,客人們獲准退款,但多數人堅持欣賞完這部「蝙蝠大全」電影。

The Moviehouse & Eatery by Cinépolis says the bat was likely released into the theater as a prank. The theater’s general manager Heidi Deno said they will be “adding additional security and checking all bags upon guest entry.”

「電影之城的電影院與食堂」說,這隻蝙蝠可能因惡作劇而被放進戲院。戲院總經理海蒂.德諾說,他們將「增加額外安全措施,並在客人進入時檢查所有包袋。」

There were no reports of anyone being bitten during the incident. Less than 1% of bats in the wild have rabies. (AP)

該事件中沒有任何人被咬的報告。在野外的蝙蝠不到1%有狂犬病。(美聯社)

新聞辭典

feature:名詞,指特徵、臉的一部分五官、相貌、報紙的特別報導、電影正片、特別吸引人的東西;動詞,指做為特色、主打、主演電影、主唱、特載、起重要作用。例句:His eyes are his best feature.(他臉上那雙眼睛最引人注目。)

swoop:動詞、名詞,指突然下降、俯衝、飛撲、突然襲擊、攫取。I got all my Lunar New Year done in one fell swoop.(我一次就把年貨買齊了。)

stick out for something:指堅持要求。例句:The workers determined to stick out until they have their demands granted.(工人們決心堅持下去,直到他們的要求獲准。)

