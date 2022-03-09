挺烏! 歐盟速審入會 世銀撥款207億

烏克蘭戰事已經發展到街頭巷戰和近身肉搏戰！在烏國首都基輔西北方城市伊爾平（Irpin），入侵的俄羅斯軍隊和烏克蘭守軍短兵相接爆發激戰，大批民眾被迫逃難。（法新社）

2022/03/09 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發起侵略行動後，烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦等三個前蘇聯共和國，均緊急向歐盟提出入會申請，歐盟各國也在七日同意正式啟動漫長的審核程序，邁出具有重大象徵意義的第一步。另外，世界銀行（World Bank）七日也為烏國送上及時雨，批准七．二三億美元（約二○七億台幣）的貸款和撥款，協助基輔當局維繫國家運作。

美國新聞網站「政客」（Politico）歐洲版引述多名外交官報導，歐盟成員國外交部長七日開會討論烏、喬、摩三國入會申請，在兩方面達成共識，一是歐盟應正式啟動審核程序，二是歐盟各國領袖應在十日的非正式高峰會上討論此事。雖然此舉僅為技術性步驟，卻仍具有重大象徵意義。多年來，由於法國、荷蘭等國對接納新成員有所顧慮，加上保加利亞、羅馬尼亞等新成員國的肅貪成果不佳，歐盟一直對接納新成員持保留態度。

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據報導，歐盟將烏、喬、摩三國歸類為「東部夥伴倡議」下的鄰國，多年來致力推動這些國家逐步採取民主和法律改革，以拉近彼此關係。但卡內基國際和平基金會研究員德瓦爾指出，烏俄之戰促使歐盟在一夕間改變「漸進式改革」政策，優先關切如何協助這些國家維持主權地位。

為烏、喬、摩三國提優先夥伴協議

歐盟外交官也強調，儘管審核程序可能費時數年，歐盟仍將為烏克蘭等國提供財務、人道援助，現在還可能提供武器。更重要的是，歐盟執委會可望在十日的高峰會之前，為烏、喬、摩三國提出某種「優先夥伴協議」。

西班牙巴塞隆納街頭八日出現烏克蘭總統澤倫斯基的塗鴉，標題為「停止瘋狂」，呼籲俄羅斯總統普廷停止對烏國的瘋狂軍事行動。（歐新社）

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