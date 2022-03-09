美點名中國 擴大核武逼統台灣

美國國家情報首長辦公室公布年度國安威脅報告，點名中國持續擴張核武。圖為二○一九年中國國慶閱兵展示可攜帶核彈頭的「東風-41」洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）

2022/03/09 05:30

中俄並列美兩大頭號國安威脅

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家情報首長辦公室（ODNI）七日提出年度國家安全威脅報告，點名中國、俄羅斯是兩大頭號威脅，指出中國正持續進行歷來最大規模的核武擴張，並在兩岸統一問題上施壓台灣；俄國則將利用一切機會，削弱美國和美國的盟邦。

中俄擬削弱美影響力 離間盟國

美國聯邦眾議院情報委員會八日召開聽證會，邀請國家情報首長海恩斯、中央情報局（CIA）局長伯恩斯、國家安全局局長仲宗根，以及聯邦調查局（FBI）局長瑞伊出席，在會前公布前述ODNI報告。這份三十一頁的報告指出，「未來這一年，美國和盟邦將面臨愈加複雜、環環相扣的全球安全環境」，籠罩大國競爭與衝突的陰影，各國也面臨跨越國境的集體威脅。中國的區域和全球目標是「力圖施壓台灣統一，削弱美國的影響力，離間華府及其夥伴，同時促成有利於其專制體制的規範」。

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報告說，北京在統一問題上施壓台灣，並且會對美台增加往來有所反應。報告預期，中國將持續升高在台周邊軍事活動、台灣領導者力抗北京促統壓力，將導致摩擦增加。此外，由於台灣在半導體製造業的主宰地位，北京控制台灣可能打亂全球半導體供應鏈。在南海局勢上，北京利用日益增加的海、空軍和海上執法平台，恫嚇主權競爭對手，釋放中國實際控制該區域的訊號；在東海也對日本從事類似的施壓行動。

侵蝕美軍事優勢 具反太空武器實力

中國在軍事上「持續其有史以來最大規模的核武擴張和武器多元化」，也正努力趕上或超越美國的太空實力，將其衛星偵察、定位、導航、通訊等各方面的太空能力與武器、指揮控制系統整合，以侵蝕美國軍事資訊優勢，中國也已具備反太空武器實力，針對美國和盟邦的衛星。報告並披露，中國去年試射的高超音速武器「完成繞行全球」；美國原本將該次試射所有細節列為高度機密。

在經濟科技方面，報告指出，「中國仍是美國科技競爭力的最大威脅」，也「肯定有能力發動足以干擾美國境內關鍵基礎設施的網路攻擊，包括針對油氣管線和鐵路系統」。

這份報告今年二月完成，所根據資料到一月廿一日為止，早於俄國入侵烏克蘭，但在八日聽證會上勢必會要求各情報機關首長評估當前烏俄戰爭和影響。報告警告，儘管俄國不希望與美軍直接衝突，但也決心在近期「控制烏克蘭和其他國家」。

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