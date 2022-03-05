護印太禁侵擾 QUAD擺明警告中國

日本首相岸田文雄（右）三日出席「四方安全對話」的視訊會議，與印度總理莫迪（左上一）、澳洲總理莫里森（左上二），以及美國總統拜登（左下）討論俄羅斯入侵烏克蘭。（法新社）

2022/03/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕由美國、澳洲、印度與日本組成的「四方安全對話」（QUAD）三日就俄羅斯入侵烏克蘭舉行線上高峰會，言明不允許類似情況在印度太平洋地區上演，並重申有責任讓印太各國免於軍事、經濟與政治脅迫，被視為警告中國；由於印度有所遲疑，四方安全對話最後未能聯合譴責俄羅斯攻打烏克蘭。

譴責俄 四方領袖不同調

美國總統拜登、澳洲總理莫里森、印度總理莫迪與日本首相岸田文雄視訊會談結束後的聯合聲明指出，與會領導人曾論及烏克蘭當前衝突與人道危機，並評估其更廣泛的影響，但並未出言譴責俄國軍事行動，據信原因出在多次敦促俄烏停止敵對、但卻不曾譴責俄國入侵烏克蘭的印度身上。莫迪辦公室會後表示，莫迪強調，烏克蘭發展必須回歸對話與外交，以及四方安全對話必須聚焦於促進印太地區和平、穩定與繁榮此一核心目標。

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四方安全對話視為抗中集團，與會領導人在會中還重申對自由開放的印太地區的承諾，該區所有國家的主權與領土完整都受到尊重，以及各國都能免於軍事、經濟與政治脅迫。

儘管會中並未提及台灣，但拜登會後發推文表示，會中曾論及對維護包括印太地區在內的全球各地的主權與領土完整的承諾；岸田也在推特上說，不接受類似近日俄羅斯進攻烏克蘭般的單方面以武力改變現狀或脅迫的行為在印太地區上演，促進自由開放的印太地區至為重要。

此外，岸田四日在國會眾議院中呼籲中國不要再迴避，應在俄國入侵烏克蘭上與其他國家合作，「採取負責任的行動」，比照七大工業國（G7）制裁俄羅斯，以及應該直言俄羅斯對烏克蘭的所作所為是「侵略」。岸田四日還曾與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，表達對俄軍攻擊烏克蘭核電廠的憤慨與難以容忍，曾發生福島核災的日本以最強烈措詞譴責俄國此舉。

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