141︰5 歷史性決議 聯合國譴責俄國、要求撤軍

聯合國大會二日以壓倒性票數通過決議，強烈譴責俄羅斯侵略烏克蘭。（路透）

2022/03/04 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕聯合國大會二日以壓倒性票數通過決議，強烈譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求俄國停止攻擊並立即無條件撤軍。表決前，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）獲得熱烈掌聲支持，他說俄軍目標明顯不再只是佔領，而是種族滅絕，「他們來到烏克蘭土地不光是要殺害我們部分人…而是要剝奪烏克蘭的生存權。」

中國、伊朗、尼加拉瓜等國棄權

在美國主導下，聯合國安理會要求一九三個會員國針對烏克蘭情勢召開緊急特別會議，為四十年來首見。上次安理會召集緊急會議是在一九八二年。經逾兩天辯論，聯大以一四一票支持對五票反對、卅五票棄權通過決議，俄羅斯、白俄羅斯、厄利垂亞、敘利亞、北韓投下反對票，莫斯科傳統盟友中國、伊朗、尼加拉瓜、古巴、巴基斯坦等選擇棄權。

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決議對俄羅斯侵略烏克蘭予以最嚴厲譴責（deplores），並譴責俄國總統普廷下令核武部隊進入高度警戒。聯大決議不具法律約束力，但在國際社會有政治影響力，對烏克蘭代表象徵性勝利，俄羅斯在國際孤立加劇。表決結果出爐後，各國代表紛紛起立鼓掌。

拜登︰俄應對國際人道危機負責

美國總統拜登在聯大表決後發表聲明，強調全世界都拒絕俄羅斯謊言，俄國應對殘害人權及烏國現正發生的國際人道危機負責。美國駐聯合國大使湯瑪斯—葛林斐德指出，俄國正擬升高殘暴攻擊，使用包括被國際公約禁止的集束彈及真空彈，力促成員國追究俄國違反國際法的責任。

聯合國秘書長古特瑞斯表示，「聯大訊息響亮明確：現在就停止在烏克蘭的戰鬥，現在就讓槍聲靜下來，現在就打開對話和外交大門，烏克蘭領土完整與主權須依聯合國憲章獲得尊重」。

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