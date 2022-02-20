歐盟抗中 重啟非洲夥伴關係

為期兩天的歐洲聯盟—非洲聯盟峰會十八日在比利時布魯塞爾落幕，圖左起為歐洲執行委員會主席馮德萊恩、塞內加爾總統薩爾、法國總統馬克宏、歐洲理事會主席米歇爾、非洲聯盟委員會主席法基在當天會後記者會結束合影。（路透）

2022/02/20 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為期兩天的歐洲聯盟—非洲聯盟峰會十八日於歐盟總部所在地比利時首都布魯塞爾落幕，會中通過聯合聲明，雙方矢言重啟夥伴關係，建構新的共同願景；歐盟去年底揭櫫的「全球門戶」（Global Gateway）計畫也在會上宣布，未來七年將有一千五百億歐元投入非洲，在在彰顯歐盟抗衡中國影響力的明確企圖。

歐盟去年十二月一日公布「全球門戶」計畫，預計二○二一至二七年對全球投資三千億歐元，用來支持武漢肺炎疫情下的全球經濟復甦、合作夥伴和歐盟自身利益，投資領域含軟、硬體設施，包括數位、氣候、能源、運輸、健康、教育、研究及確保公平競爭環境。該計畫旨在對抗中國國家主席習近平提出的「一帶一路」跨國經濟帶戰略。歐盟也藉此次峰會提出對非投資項目，包括提升非洲大陸網路、交通以及可再生能源的利用。

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英國皇家戰略研究所非洲計畫主任瓦因斯（Alex Vines）表示：「儘管其中大部分是歐盟既有承諾的重新包裝，但若能實現，將是一個巨大的推動力，為非洲人提供更多的投資選擇。」

一五○○億歐元投資非洲

其實歐盟二○二○年已成非洲最大單一貿易夥伴，中國居次；除了中國近年減少對非投資，負債累累的非洲國家也質疑起中國經濟援助的居心。不過，中國透過科技公司投資電信、基礎電力等領域，對當地缺乏民主的國家仍有高度吸引力；歐盟對此深感不安，「全球門戶」因此打算沿著大西洋沿岸建造一條連接歐盟和非洲的國際海底光纖，以增加歐、非兩洲連結。

歐盟也在會上承諾提供給僅十一％人口已完全接種的非洲大陸更多武漢肺炎疫苗，包括先前已贈一．四八億劑，預計今年中達到四．五億劑總量，雖這仍不敵中國捐兩億劑並加碼承諾十億劑的「疫苗外交」。鑑於非洲公衛落後，歐盟另承諾提供十億歐元，以助非洲能在二○四○年自行生產非洲所需的六成各式疫苗。但歐盟仍不願放棄武漢肺炎疫苗的智慧財產權，令非洲國家不滿，雙方決定今春再次協商。

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