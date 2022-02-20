烏總統赴德求援 盼西方支持

美國副總統賀錦麗十九日在慕尼黑安全會議上發表演說。（美聯社）

2022/02/20 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯情勢緊張之際，烏國總統澤倫斯基十九日出席「慕尼黑安全會議」，爭取西方國家支持烏國免於遭俄國入侵；他說「烏克蘭是歐洲之盾」，呼籲國際更強力支持烏國，並澄清烏國無意以武力方式收復烏東地區。與會的美國副總統賀錦麗警告俄羅斯，若侵略烏克蘭，將面臨迅速且空前的經濟制裁，「不要低估西方的力量」。

烏總統提議見普廷 無意武力收復烏東

澤倫斯基在會議上表示，烏國「處變不驚」，「將捍衛我們美麗的家園，不管有或沒有夥伴的支持」，他希望以外交解決危機，克里米亞和烏東頓巴斯被佔領區「只會以和平途徑」歸還烏國。他說，不清楚俄國總統普廷想要的是什麼，所以提議兩人會面。他也談到烏國加入北大西洋公約組織（NATO）的問題，要求要有何時能加入北約「明確且可行的時程」。他說，烏國是歐洲抵擋俄軍的「盾牌」，值得受到更強而有力的國際支持，「八年來，烏國一直是個盾牌，一直在抵擋世界數一數二強大的軍隊」。

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賀錦麗嗆俄：付出空前經濟代價

澤倫斯基稍早分別與賀錦麗、英國首相強森短暫會談；他表示烏國尋求的「只有和平」，他也表達需要美軍的特定支援。賀錦麗重申，現在烏國局勢處於「關鍵時刻」，美國認真看待烏國主權，若俄羅斯入侵烏國，美國將施加制裁，讓俄羅斯付出重大經濟代價。強森說，英國「明確支持」烏國主權和領土完整，現在普廷還有時間「選擇和平與外交的道路」。

澤倫斯基行前，美國已提醒，俄羅斯可能趁他不在國內發動行動，屆時他將無法坐鎮統籌軍事回應；但是澤倫斯基仍堅持出席，總統府說，當日就會返國。

賀錦麗在十九日的會議發表演說，表示歐洲安全的基礎受到直接威脅，「我可以絕對肯定地說：若俄羅斯進一步侵略烏克蘭，美國將與我國盟邦、夥伴一起，讓俄羅斯付出顯著而且空前的經濟代價」。她也強調，西方「團結就有力量」，俄國侵略行動將強化美國在歐洲的勢力存在，北約在俄國門前的版圖會更大，「我們將在東翼進一步增援我們的北約盟國」。

德總理警告 發動入侵是嚴重錯誤

德國總理蕭茲演說表示，現在俄國明顯有對烏克蘭發動軍事侵略的實力，歐洲為了一個「根本不在議程上的問題」正面臨戰爭，令人無法接受，意指烏國加入北約；他警告俄國，若發動入侵會是嚴重錯誤，唯有各方接受「現狀的邊界」，沒人想要改變，才能維持歐洲的和平。

美國國防部長奧斯汀十九日在立陶宛與立國總統瑙塞達和外長等政界領袖會面，他呼應美國總統拜登的談話，指俄軍「現在已就攻擊適當位置」。

俄羅斯總統普廷（右）、白俄羅斯總統盧卡申科（左）十九日在克里姆林宮戰情室，透過視訊視察俄軍部隊軍演。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基十九日參加慕尼黑安全會議。（路透）

烏國東部親俄民兵控制的頓內茨地區，一名婦女十九日搭巴士準備疏散到俄羅斯，隔著車窗與父親道別。（路透）

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