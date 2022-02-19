體育政治化 冬奧雙標 國際奧會迴避

國際奧林匹克委員會主席巴赫十八日在中國首都北京出席二○二二年冬季奧林匹克運動會主媒體中心記者會。（歐新社）

2022/02/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國首都北京在人權爭議中主辦二○二二年冬季奧林匹克運動會，北京冬奧組織委員會新聞發言人嚴家蓉選在十七日召開的最後一場每日記者會上，針對台灣與會重申「一個中國」原則等敏感政治議題，明顯違背她隨後強調的反對「體育政治化」主張。對於中方雙重標準，在場的國際奧林匹克委員會（IOC）發言人亞當斯選擇迴避。IOC主席巴赫十八日婉轉地說，IOC曾就此立即與中方聯繫，要求中方保持政治中立。

在十七日記者會上，有記者問亞當斯台灣是否會參加冬奧閉幕儀式，在亞當斯回答後，嚴家蓉迫不及待地插話，強調「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，…我們一貫反對藉著冬奧來進行把體育政治化的行為」。

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記者問台灣新疆 中氣急搶話

接著又有記者問到IOC名下產品是否用到有強迫勞動之嫌的新疆維吾爾自治區產物，嚴家蓉搶在亞當斯回應前先說：「所謂的新疆強迫勞動的問題，是一些別有用心的勢力編造的謊言，…我們反對把體育政治化的行為。」

對嚴家蓉的反應，亞當斯以中方發言不代表IOC立場帶過，但聲稱IOC調查未發現北京冬奧使用新疆產品，「在奧運會框架內，我們高度重視保護人權。」外國記者立刻質疑中國將奧運「政治化」，亞當斯卻回「世界上對各種事情都有看法，但我們的工作是確保奧運會的舉行。」

面對各界質疑，IOC主席巴赫十八日在記者會上說，「我們沒有忽視這個問題」，「在記者會後我們立刻聯絡北京奧組委，IOC與北京奧組委已毫不含糊地重申奧運憲章所要求的保持政治中立」。

然而，「人權觀察」（HRW）的中國部高級研究員王亞秋十八日透過聲明批評，「在整個北京奧運會期間，中國政府的所有侵權行為都在繼續，無論是新疆的反人類罪還是奧運村的審查制度。國際奧委會及其企業夥伴通過保持沉默，成為北京在全球觀眾面前用體育來洗白人權侵犯的同謀。」

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