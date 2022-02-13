美後院設基地 中盯上赤道幾內亞

美國力阻中國在赤道幾內亞打造軍事基地插旗美國後院大西洋。圖為二○一八年九月中國國家主席習近平（右）接見來訪的赤道幾內亞總統恩格瑪。（法新社檔案照）

2022/02/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報十一日獨家披露，美國拜登政府正加緊腳步說服中國的非洲友邦赤道幾內亞，拒絕中國在該國大西洋岸打造軍事基地，以免中國勢力深入被美國視為後院的地區。

美預計本週造訪中非小國

該報說，一支由國務院負責非洲事務的助理國務卿莫莉．菲（Molly Phee）與美軍非洲司令部少將艾克曼（Kenneth Ekman）領軍、成員包括資深外交與軍事人員的代表團，本週將造訪赤道幾內亞，預計將與赤國當局討論美國的反海盜援助與其他誘因，以說服赤道幾內亞總統恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）拒絕中國的基地計畫。白宮首席國家安全副顧問范納（Jon Finer）去年十月也曾為此率團訪問赤道幾內亞。

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川普政府的非洲事務國務助卿納吉（Tibor Nagy）說，美方真的一點都不想看到大西洋岸有中國軍事設施。華爾街日報去年曾報導，機密美國情報報告顯示，中國意圖在赤道幾內亞興建首個大西洋基地，地點可能是本就有中國建造的商港、水深足以停泊海軍船艦的赤道幾內亞最大城巴塔（Bata）。

美軍非洲司令部司令湯生（Stephen Townsend）今年一月接受美國之音訪問時說，中國打算在赤道幾內亞建立一座空軍基地與海軍設施，美方並非要求赤道幾內亞在美中之間做選擇，而是要求他們將其他國際夥伴的深切顧慮納入考量。

專家指出，在巴塔建立軍事基地符合北京當局整合商政目的的模式，此舉既能讓中國軍方在大西洋改裝與重新武裝軍艦，又能讓中企利用赤道幾內亞的高速公路進入中非內陸。

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