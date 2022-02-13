最快16日入侵烏克蘭? 俄斥美求戰

烏俄局勢緊張之際，俄羅斯十二日與白俄羅斯舉行聯合軍演，此一軍演地點幾乎橫跨白俄全境。圖為兩軍在與波蘭、立陶宛接壤的格羅德諾（Grodno）州訓練場共同操演。（路透）

2022/02/13 05:30

指俄不排除在冬奧結束前動手

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯的衝突如箭在弦，美國白宮十一日再次警告，俄國隨時會入侵烏國，可能先發動空襲，再地面進攻，且不排除在北京冬奧結束前行動，呼籲公民在四十八小時內離境；另有美國官員透露，情報指俄軍十六日動手，但無法證實。俄國反指美方「歇斯底里」，不計代價渴求戰爭。

拜登再與普廷緊急通話

美國總統拜登在美東時間十二日上午十一時（台灣時間十三日零時），將與俄國總統普廷緊急通話，為去年十二月以來第二次。美國國務卿布林肯同日也與俄國外長拉夫羅夫通電，告誡俄方一旦出兵，美國及盟邦將迅即啟動嚴厲的經濟制裁。拉夫羅夫則反批美國發動捏造俄國侵略的「宣傳戰」，刺激烏國當局破壞明斯克協議。俄國外交部稍早也發表聲明駁斥，指美方的目的是破壞俄方要求的公平安全保障，「白宮的歇斯底里昭然若揭，這些盎格魯撒克遜人好戰到不計代價」。

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烏克蘭總統澤倫斯基十二日也指美方的說法製造恐慌，要求看到百分之百的證據。不過，美國駐烏國首都基輔的大使館十二日下令非必要人員撤離；俄羅斯駐基輔大使館也以恐遭烏國挑釁為由，下令部分人員撤離。

白宮國家安全顧問蘇利文十一日呼籲，烏國境內的美國公民應在廿四至四十八小時內離境，指俄國已部署好重大軍事行動所需的部隊，可能在北京冬奧廿日落幕前就行動，雖不清楚普廷是否已經下達入侵烏國的命令，「但風險已經很高，威脅迫在眉睫」，且一旦開戰，美軍不會協助撤離。

拜登十一日再度指示三千名美軍官兵前往波蘭戒備，預計近日抵達。美軍月初已派兩千名官兵前往波蘭和德國，之後再派一千名部隊人員赴羅馬尼亞支援。除上述美軍外，美國目前約有八萬名官兵駐守歐洲，包括常駐和輪調性質。

預測俄軍先空襲 再地面入侵

值得注意的是，美國新聞網站「政客」（Politico）十一日指出，多位美國官員證實，情報顯示，俄國最快十六日就會攻打烏國，拜登也已告知盟邦這項消息。據報導，俄軍可能先發動飛彈攻擊和網路攻擊，這與蘇利文十一日的說法十分雷同。蘇利文也提到，俄軍不排除突襲基輔，目標是佔領大片領土。

然而，美國官員也坦承，「十六日開戰說」不排除是俄國的假消息行動。英方則對此情資有不同解讀，歐盟外交圈中也不乏抱持懷疑態度。

美方警告，俄烏開戰可能導致五萬名平民、二萬五千名烏軍及一萬名俄軍死亡。澳洲、紐西蘭、比利時、荷蘭、德國、沙烏地阿拉伯與約旦等愈來愈多國家，相繼在十二日要求僑民撤離。我國外交部呼籲國人避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏國境內留學及工作的約廿五名僑民儘速離開。

俄國十二日與白俄羅斯聯合軍演，在靠近波蘭的邊境城市布列斯特發射「旋風」火箭砲。（法新社）

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