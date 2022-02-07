美研究︰封城只降低染疫死亡率0.2％

歐美研究指出為防杜疫情所實施封鎖與隔離政策，實際上只降低○‧二％死亡率。（美聯社）

2022/02/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎變種病毒Omicron肆虐，香港、南韓、紐西蘭和俄羅斯等國單日新增確診病例持續創下新高，南韓累計確診病例六日更衝破百萬。與此同時，美國約翰霍普金斯大學（ＪＨＵ）公佈的研究顯示，歐美國家為防杜疫情所實施的封鎖與隔離政策，實際上只降低○‧二％死亡率，實施封鎖之處卻因而付出重大經濟和社會成本。

室內戴口罩 可降感染率

至於戴口罩的防護功效，美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）研究顯示，在室內戴任何種類的口罩，都有助於防範感染；正確佩戴N95、KN95口罩，在日常生活環境下可提供最高的保護力，減少八十三％感染機率；布製口罩與外科手術口罩等其他口罩，也分別能夠降低五十六％與六十六％感染率。

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疫情爆發後，有多達至少一八六個國家實施各種封鎖措施，試圖阻止疫情擴散。然而，ＪＨＵ研究報告指出，歐美地區採取封鎖措施的效果「微不足道」，也沒有充分證據表明，邊境和學校強制關閉及限聚令等措施，對武肺死亡率有顯著影響，至少在第一波大流行期間，封鎖並非降低死亡率的有效方法，呼籲各國摒棄這種「毫無根據」的政策，但有證據表明關閉酒吧等非必要場所有助於減少死亡率。

另據日本長崎大學的生物新創企業AVSS研究調查指出，隨著年齡提高，接種武肺疫苗後體內抗體量下降比例較高；另外，相較於幾乎不喝酒的人，每天喝酒的人抗體量下降機率較高，呼籲高齡人士盡早接種第三劑疫苗，也希望民眾每週至少有一天完全不喝酒。

南韓春節連假過後疫情大爆發，六日通報新增三萬八六九一例，單日確診數連兩天刷新紀錄，累計確診數衝破百萬大關。當局指出，Omicron疫情爆發後，單日確診人數幾乎是兩週前的五倍，但重症人數維持在可控範圍；社交距離措施將再延長至少兩週，包括商家晚間九時打烊，以及私人聚會限制在六人以下等。

香港五日新增三五一例確診，創疫情爆發以來新高，六日再添三四二例，而且都是本土病例，其中二四二例傳播源頭待查。官方直指當前疫情危急，尚未達到高峰。印尼六日通報三‧六萬例確診，連續第三天單日確診突破三萬，死亡人數達五十七人，創去年十月初以來新高。土耳其總統艾多根五日宣布，他和妻子都確診感染Omicron變異株，但「症狀輕微」，將會「繼續在家工作」。

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