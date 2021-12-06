烏克蘭危機待解 拜登普廷7日視訊會

美國總統拜登和俄羅斯總統普廷（右）預定7日舉行視訊會談，聚焦烏克蘭議題。圖為兩人6月在瑞士日內瓦面對面晤談。（美聯社）

2021/12/06 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕烏克蘭情勢緊張之際，白宮及克里姆林宮四日表示，美國總統拜登與俄羅斯總統普廷預定七日舉行視訊會談。白宮新聞祕書莎琪說，這場會談是由莫斯科提議，雙方將討論兩國關係的一系列議題，拜登將加強美方對俄方在俄國和烏克蘭邊界軍事活動的關切力道，並重申華府支持烏國主權和領土完整。

白宮︰俄方提議舉行會談

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則說，普廷將表達俄方反對其他方以任何舉動承認烏國加入北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）的立場，並將「自行決定」屆時要跟拜登談多久。上次拜、普兩人電話會談是在七月，拜登當時敦促普廷約束俄國的駭客犯罪組織對美國發動勒索軟體攻擊，並強調美方將採取任何必要措施，使其關鍵基礎設施免遭攻擊。

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克宮聲稱，普廷將在視訊會談時尋求拜登做出具拘束力的保證，排除北約東擴到烏國。對此，拜登回應說，他「不接受任何人畫的紅線」，正整合一套「最全面又最有意義的倡議」，會使普廷「非常、非常難以」入侵烏國。

美國官員與前外交官員表示，普廷顯然即將入侵烏克蘭，但烏國軍方在武裝及備戰上皆非吳下阿蒙。美國國防部長奧斯汀四日表示，要緊的是烏國掌握自衛所需的資源，但他並未詳述美方可能提供烏軍何種援助。

美聯社報導，西方國家揚言一旦俄國武力犯烏，將予以制裁，屆時將重創俄國經濟。美國及其歐洲盟邦有諸多制裁選項可用，尤其是打擊俄國的經濟、金融和財政。針對俄國二○一四年兼併克里米亞與支持烏國東部的武裝分離主義者，以及指控俄方干預美國選舉、惡意網路活動與侵犯人權等，美國過去十年來已對俄國的個人和實體發動一連串制裁，例如凍結俄籍人士的資產、禁止與美國企業往來及入境美國等。

不過，西方國家正考慮更嚴厲的制裁措施，例如不讓俄國使用總部位於比利時的「環球銀行金融電信協會」（ＳＷＩＦＴ）國際匯款系統。學者形容，此舉將對俄國經濟造成「毀滅性」衝擊，尤其是石油和天然氣出口在俄國政府收入中的佔比逾三分之一，使俄方仰賴該系統大發能源財。

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