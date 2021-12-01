旅遊禁令才發布 Omicron殺到日本

東京成田機場入境大廳門可羅雀。（美聯社）

2021/12/01 05:30

歐亞、北美相繼出現病例

〔編譯周虹汶、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕棘狀蛋白突變點多達卅二個的武漢肺炎Omicron變種病毒，十一月廿四日由出現首例並擴散的南非通報世界衛生組織（WHO）後，廿六日立刻躋身為警戒等級最高的「高關注變異株」（VOC）。鑑於其高度傳染性，世界多國紛紛限制非洲國家旅客入境，或加強入境管制，但甫於廿九日宣布禁止外國旅客入境的日本，仍在卅日宣告失守。

拜登籲別恐慌 無意重啟限制令

儘管世衛評估Omicron整體風險「非常高」，引發疫情的「後果可能很嚴重」，美國總統拜登廿九日仍主張，不須因此造成「恐慌」，目前沒有重啟行動限制令或延長旅行管制的打算，繼續呼籲民眾配合接種疫苗和施打加強劑。美國輝瑞和莫德納等疫苗廠皆示，目前疫苗對付Omicron可能不夠力，正各自研發新版疫苗或加強劑。

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藥廠正研發新版疫苗或加強

根據南非回報的資訊，當地目前多為不到四十歲的民眾染疫，且多屬輕症，而此年齡層染疫通常不像老年患者容易惡化為重症。中國南開大學研究團隊分析南非的確診病例數據，認為Omicron變異株的傳染力要比Delta病毒株高出三十七．五％。

澳洲、以色列如臨大敵

歐洲、亞洲、北美等地已相繼出現病例。澳洲、以色列等國如臨大敵，紛紛升高邊境管制等防疫措施，包括十五日才向完整接種疫苗者重新開放邊境的柬埔寨，針對南非等十國旅客重啟禁令，英國、印尼、荷蘭、沙烏地阿拉伯、美國則特別針對南非設防。

法國和日本卅日陸續宣告失守，兩國皆已出現一起病例。法國案例位於印度洋上的海外大區留尼旺，患者為五十三歲男子，曾前往非洲東部莫三比克，返國時在南非過境，目前隔離中的他感覺「肌肉疼痛且疲倦」。

日本案例則去過非洲西南部納米比亞，該名三旬男子廿八日抵達東京成田機場做病毒核酸檢測即驗出陽性反應。國立感染症研究所緊急進行病毒基因解析後，確認為Omicron。首相岸田文雄隨即召集相關閣員商討對策。厚生勞動大臣後藤茂之表示，該名男子為納米比亞外交官，已完成兩劑疫苗接種，入境時並無症狀，廿九日出現發燒症狀，目前隔離中。與該外交官同機的家屬和乘客有七十一人列為密切接觸者，其中四十人住在東京都內，都被要求隔離觀察。

荷蘭衛生當局卅日表示，早在來自南非兩個航班的十餘名旅客廿六日被驗出感染Omicron前一週，境內便出現這種變異株，正了解傳播狀況。

準備搭乘中國東方航空公司班機的旅客，全套防護裝備在櫃台排隊報到。（彭博）

主要國家疫情統計

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