一帶一路巨債難償 烏干達唯一國際機場恐「送中」

2021/11/29 05:30

〔編譯張沛元/綜合報導〕烏干達媒體報導,因無力償還鉅額貸款,又無法重新與貸方協商貸款協議,參與中國「一帶一路」計畫的非洲國家烏干達,恐將該國唯一一座國際機場的控制權,拱手讓給北京當局。

借56億利息寬限期將至 中方拒絕重談貸款條件

烏國「監督報」(The Monitor)報導,烏干達在二○一五年以二%的利率向中國進出口銀行借貸約二億美元(約五十六億台幣),改擴建恩特貝國際機場(Entebbe International Airport);該筆貸款為期二十年,但僅需償還利息的七年寬限期將於明年到期,烏國眼看到期後恐怕無力償還本金與利息,故希望與中方重新協商貸款條件,但遭中方拒絕。由於貸款合約中有若干條款對烏方不利,若不修改,機場恐落入中國之手。

據該報調查,烏國政府在一五年的貸款合約中,同意放棄對機場資產的主權豁免,因此當烏國無法還款導致中國進出口銀行採取法律訴訟時,烏干達民航局(UCAA)的資產將無法受到主權豁免保護,機場恐遭中方扣押與接管。但烏國民航局發言人魯格亞(Vianney Luggya)聲稱無需擔心,畢竟寬限期明年底才到期。

這座岌岌可危的烏干達機場,一如也曾傳出恐遭中國接管的肯亞蒙巴薩港(Mombasa)。肯亞政府今年稍早否認將該港當做抵押品,以便向中國借貸鐵路建設經費;肯國政府還承諾,即使拖欠還款,蒙巴薩港也不會落入中國手中。

除了機場,中國進出口銀行還向烏干達兩座主要發電廠—卡魯馬(Karuma)和伊辛巴(Isimba)水電廠提供約八十五%的融資,並融資興建首都康培拉(Kampala)通往恩特貝的高速公路,造價四‧七六億美元。

監督報還說,愈來愈多向中國借貸鉅款的非洲國家事後才明白,除非再借款或說服中方重組貸款合約,否則根本無法無法償債;而眼看北京放緩對非洲國家的借貸,非洲國家也開始了解到貸款合約陷阱恐導致喪失主權資產,歐盟與一再批評「一帶一路」債務陷阱外交的美國,則趁機向非洲招手。美國總統拜登發起的「重建更好世界」(Build Back Better for the World,B3W)計畫,準備在明年一月於全球各地投資五至十項大型基礎建設。

