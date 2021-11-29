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    一帶一路巨債難償 烏干達唯一國際機場恐「送中」

    非洲烏干達由於還不出貸款，中國又不願修改貸款條件，該國唯一一座國際機場恐遭中國接管。（法新社檔案照）

    非洲烏干達由於還不出貸款，中國又不願修改貸款條件，該國唯一一座國際機場恐遭中國接管。（法新社檔案照）

    2021/11/29 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕烏干達媒體報導，因無力償還鉅額貸款，又無法重新與貸方協商貸款協議，參與中國「一帶一路」計畫的非洲國家烏干達，恐將該國唯一一座國際機場的控制權，拱手讓給北京當局。

    借56億利息寬限期將至 中方拒絕重談貸款條件

    烏國「監督報」（The Monitor）報導，烏干達在二○一五年以二％的利率向中國進出口銀行借貸約二億美元（約五十六億台幣），改擴建恩特貝國際機場（Entebbe International Airport）；該筆貸款為期二十年，但僅需償還利息的七年寬限期將於明年到期，烏國眼看到期後恐怕無力償還本金與利息，故希望與中方重新協商貸款條件，但遭中方拒絕。由於貸款合約中有若干條款對烏方不利，若不修改，機場恐落入中國之手。

    據該報調查，烏國政府在一五年的貸款合約中，同意放棄對機場資產的主權豁免，因此當烏國無法還款導致中國進出口銀行採取法律訴訟時，烏干達民航局（ＵＣＡＡ）的資產將無法受到主權豁免保護，機場恐遭中方扣押與接管。但烏國民航局發言人魯格亞（Vianney Luggya）聲稱無需擔心，畢竟寬限期明年底才到期。

    這座岌岌可危的烏干達機場，一如也曾傳出恐遭中國接管的肯亞蒙巴薩港（Mombasa）。肯亞政府今年稍早否認將該港當做抵押品，以便向中國借貸鐵路建設經費；肯國政府還承諾，即使拖欠還款，蒙巴薩港也不會落入中國手中。

    除了機場，中國進出口銀行還向烏干達兩座主要發電廠—卡魯馬（Karuma）和伊辛巴（Isimba）水電廠提供約八十五％的融資，並融資興建首都康培拉（Kampala）通往恩特貝的高速公路，造價四‧七六億美元。

    監督報還說，愈來愈多向中國借貸鉅款的非洲國家事後才明白，除非再借款或說服中方重組貸款合約，否則根本無法無法償債；而眼看北京放緩對非洲國家的借貸，非洲國家也開始了解到貸款合約陷阱恐導致喪失主權資產，歐盟與一再批評「一帶一路」債務陷阱外交的美國，則趁機向非洲招手。美國總統拜登發起的「重建更好世界」（Build Back Better for the World，B3W）計畫，準備在明年一月於全球各地投資五至十項大型基礎建設。

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