世衛命名新變種病毒「Omicron」跳過Xi 英媒：因為習近平

哈佛大學醫學院流行病學家庫爾多夫在個人推特上刊出希臘字母表，指世界衛生組織跳過Nu和Xi，直接以Omicron為新型變種病毒命名。（取自庫爾多夫推特）

2021/11/28 05:30

〔編譯孫宇青、記者簡惠茹／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）將非洲南部最先出現的武漢肺炎新型變種病毒，正式以希臘字母「Omicron」命名，成為繼Alpha、Beta、Gamma和Delta後，第五株「高關注變異株」。然而，世衛此次未按照希臘字母表順序，竟跳過Nu和Xi等兩個字母來命名，引發民眾和專家熱議。

未按照希臘字母表順序 引發熱議

英國「每日電訊報」資深編輯努奇（Paul Nuki）引述世衛消息來源證實，世衛是刻意不用Nu和Xi來命名，前者的發音與New一樣，而後者則是「避免對地區的污名化」，亦即不希望新變種病毒與中國國家主席習近平姓氏的漢語拼音習（Xi）相提並論。他還諷刺表示，所有的流行性疾病本質上都帶有政治意味。

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世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）則表示，世衛認為應避免使用地方、人名、動物來命名，而Xi正是常見的姓氏。世衛今年五月宣布，將以希臘字母來稱呼武肺的各個變種病毒，方便非科學領域人士討論。

陳時中：健康事務 避免政治涉入

我國衛福部長陳時中昨出席台灣教授協會感恩募款餐會，會前媒體詢問陳時中，對於世衛跳過Xi為病毒命名的看法，陳時中說，世衛有稍作解釋，認為Xi是通用姓氏，避免污名化而跳過。媒體進一步追問是否認為有污名化？陳時中說，世衛處理相關健康事務，盡量避免政治議題涉入是明智的選擇。

哈佛大學醫學院流行病學家庫爾多夫（Martin Kulldorff）進一步指出，世衛跳過Xi不用，就是想避開外界稱呼「習變種病毒」的窘境。為「華爾街日報」撰寫專欄的知名語言學家齊默（Ben Zimmer）則稱讚世衛決定，並解釋道，雖然Nu的希臘語唸法更接近Ni，但發音英語化已有幾世紀之久。

美國共和黨聯邦參議員克魯茲批評，世衛出於避免地區污名化，而不敢使用Xi來命名病毒，「若世衛如此害怕中國共產黨，要怎麼相信世衛會在中共下次試圖隱瞞災難性全球大流行病時指責中共？」

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