林芳正獲邀訪中 黨內示警別給國際錯誤訊息

針對中國外交部長王毅邀請日本外務大臣林芳正訪問中國一事，日本自民黨外交部會會長佐藤正久警告，在歐美考慮對明年北京冬季奧運會開幕式進行「外交抵制」的同時，林芳正若在此時訪中，將給國際社會帶來完全錯誤的訊息。圖為林芳正廿四日在東京接待來訪的丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）。（路透）

2021/11/25 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕日本岸田文雄政府對中國態度不夠強硬的跡象，已引起自民黨內的警戒。自民黨外交部會長佐藤正久在廿四日的黨內會議中，對於中國外交部長王毅邀請日本外務大臣林芳正訪中一事提出警告。佐藤表示，在歐美考慮對明年北京冬季奧運會開幕式進行「外交抵制」的同時，林芳正若在此時訪中，將給國際社會帶來完全錯誤的訊息。

林芳正回應 還沒決定訪中

林芳正在下午的記者會中被問及此事時，以「訪中一事現階段還沒有任何決定」回應。他表示，日本將與共有普遍價值的國家合作，該堅持主張的部分就會毅然主張，要求中國採取負責任的行動，同時也將繼續對話以解決雙方共同的問題。

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岸田第二次內閣在十一月初上路後，首相岸田文雄和外相林芳正已先後與中國國家主席習近平和外長王毅舉行電話會談，雖然會談內容呈現雙方各自表述的平行線狀態，但自民黨保守派人士認為，岸田政府對中國態度不夠強硬，尤其中國和俄羅斯四架轟炸機上週在日本周邊海域上空聯合巡航，艦隊經由對馬海峽進入東海，中國一艘測量艦更在十九日入侵鹿兒島縣屋久島附近領海，但日方僅透過外交管道表示「關切」，而非強度更高的「抗議」。

中俄巡航 岸田政府未反制

即使防衛大臣岸信夫認為中俄聯合巡航旨在對日本示威，但岸田政府似乎仍持觀望態度，沒有進一步反制措施。

此外，對於明年的北京冬奧，美國和英國均考慮不派政府代表參加開幕式，但岸田日前僅表示，各國有各自的立場與想法，日本將從本國立場考量後續行動，並未表態跟進。近日發生的中國網球女將彭帥疑遭中國政府監控事件，引起美國和國際人權組織關注，日本政府也冷處理，消極態度與歐美明顯有別。

林芳正長年擔任跨黨派「日中友好議員聯盟」會長，在接任外相後才宣布辭職，岸田則是廣島縣日中友好協會的會長，出任首相後雖傳出將辭去所有會長職務，但目前日中友好協會官網公布的幹部名單中，岸田仍為廣島縣日中友好協會會長。

岸田政府對中軟化 各界擔憂

岸田為平衡林芳正的親中色彩，起用前防衛大臣中谷元擔任國際人權問題擔當首相輔佐官。中谷積極推動日本版人權迫害制裁法案「全球馬格尼茨基人權問責法」，但共同社日前獨家報導，岸田已決定暫時擱置新法制定，而是運用外匯法等現有法律，避免過度刺激中國。這項消息雖未獲證實，但岸田政府對中態度出現軟化跡象，已引起各方擔憂。

其中，林芳正上週日在朝日電視BS台「激論！Crossfire」節目中證實，十八日的日中外相電話會談中，王毅的確邀請他訪中。日本放送協會（NHK）報導，林芳正也示意將會進行協調。日本外相上次訪中為前年十二月，當時的外相茂木敏充陪同首相安倍晉三前往中國，參加日中韓三國領袖峰會。

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