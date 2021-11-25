中俄強化軍事合作 加重聯合演訓

中國和俄羅斯國防部長廿三日舉行視訊會談，並簽署軍事合作計畫，強化戰略演習與巡航。圖為俄國國防部長蕭依古出示他已簽名的中俄軍事合作計畫。（美聯社）

2021/11/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國與俄羅斯國防部長廿三日舉行視訊會議，並簽署加強雙方戰略演習與聯合巡航的軍事合作架構，以維護雙方的「核心利益」。一般認為，中俄加強軍事合作旨在聯手抗衡美國。

中國國防部聲稱，中國國防部長魏鳳和與俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）舉行視訊會議，雙方同意強化在各領域的合作，特別是在聯合演訓；「中俄將持續深化兩軍戰略協作，繼續加強在戰略演習、聯合巡航等領域合作，為捍衛中俄兩國核心利益，維護國際以及地區安全穩定做出新貢獻。」

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俄國控美轟炸機在邊境密集飛航

蕭依古先稱中俄是多年戰略夥伴，如今隨著地緣政治動盪加劇與世界各地潛在衝突漸增，雙方交流發展格外重要，隨後話鋒一轉，直指美國戰略轟炸機在俄國邊境密集飛航，光是十一月美國舉行「全球雷霆」（Global Thunder）軍事演習期間，十架美國戰略轟炸機從東、西兩方模擬對俄動用核武，距離俄國邊界最近僅廿公里。美國軍機本月在俄國附近執行卅次飛行，為去年同期的二．五倍。

蕭依古還說，美軍轟炸機在鄂霍次克海上空的飛行架次增加，還進行發射巡弋飛彈可抵目標的演練，對中俄雙方構成威脅，「在此背景下，俄中協力合作將成為全球事務一股穩定力量」。魏鳳和則讚許俄羅斯成功對抗美國的壓力與軍事威脅。

除魏、蕭二人，中國海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求，以及俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）、空軍總司令蘇洛威金（Sergei Surovikin），也出席這場會議。美聯社報導，蕭依古和魏鳳和簽署二○二一年至二五年俄中軍事合作計畫，雙方將舉行一系列戰機與航艦演習。

此外，值此西方國家擔心俄羅斯密謀進犯鄰國烏克蘭之際，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）廿三日與俄國武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）通電話，討論「當前國際安全議題」，但未進一步透露相關內容。

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