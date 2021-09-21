港新一屆選委會出爐 民主派被「清零」

香港改制後首次選舉委員會選舉完成計票，全員皆為建制派或立場親近北京人士的新陣容，一五○○名新委員中僅兩人非傳統建制派，但仍被視為親中人士。（彭博）

2021/09/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕遭中國政府改革選制後的香港首場選舉廿日完成計票，負責選出行政長官（特首）和部分立法會議員的選舉委員會，迎來幾乎全員皆為建制派或立場親近北京人士的新陣容，一五○○名新委員中僅兩人非傳統建制派，但仍被視為親中人士。且因合格選民（含個人及團體）從逾廿三萬下修至不到八千人，這場選舉更被譏從「小圈子」選舉變成「更小圈子」選舉，民主派人士等於已被逐出香港治理體制。

遭譏「更小圈子」選舉

香港選委會經改制後，規模增加三百人至一五○○人，扣除五三三名「當然委員」和六○三名不用競爭而自動當選者後，剩下三六四個席次由選舉產生，但並非全民普選，而是從十三個界別分組的四一二名候選人中選出；另外，由於部分委員同屬兩個界別，實際委員人數為一四八八名。相較於上屆選舉近廿五萬名合格選民，此次僅不到五千人進行投票；雖人數少許多，卻因計票緩慢挨批，遲至廿日早上才公布結果，整體投票率則從上屆的四十六％上升至近九十％。

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明年將代表港人選出新特首 1488名新委員僅2人非建制派

值得注意的是，新委員中全無民主派臉孔，僅法律界的湯家驊和社會福利界的狄志遠並非來自傳統建制派。湯家驊曾是公民黨成員，也曾擔任大律師公會主席及立法會議員，一度與民主派一起爭取普選，但後來主張中間路線，與北京當局保持溝通。狄志遠則是民主黨創黨元老，並曾出任副主席，但同樣主張應與北京溝通，最後因政見不同而退黨。兩人雖與民主派有淵源，但已劃清界線，更常被視為「接近建制派」或「忠誠反對派」。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，民主派在新一屆選委會的政治版圖「接近清零」。選委會將在明年三月廿七日選出新一任特首，也將負責提名十二月十九日立法會選舉的候選人，並有權選出九十個議席中的四十席。分析指出，北京落實「愛國者治港」的立場十分堅決，並訂立各種法律門檻，包括成立候選人資格審查委員會等。在嚴苛規範下，民主派人士除非仿效湯家驊或狄志遠大幅改變立場，否則很難參選。

「愛國者治港」監督落實機構

香港「南華早報」進一步指出，香港選委會已從過去單純選舉特首，轉變為有能力重塑香港政治版圖的角色。中國航空航天大學法學副教授田飛龍即表示，香港選委會被賦予落實「愛國者治港」的責任，預期也將發揮監督港府和立法會的功能，「沒有任何一個機構比選委會更具代表性。」

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