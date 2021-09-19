無人機誤殺阿富汗平民 美軍認了

美國援助團體「國際營養與教育」的阿富汗合作夥伴阿瑪迪，上月廿九日遭美國軍方誤認為「伊斯蘭國呼羅珊省」成員，慘死於無人機飛彈下，座車和住家滿目瘡痍。（美聯社檔案照）

2021/09/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部原聲稱上月卅日從廿年阿富汗戰爭完全撤軍前一天出動無人機轟炸，係為阻止「伊斯蘭國」（ＩＳ）旗下「伊斯蘭國呼羅珊省」（ＩＳ－Ｋ）再犯案。對於美國《紐約時報》十日獨家直指遭俎殺的目標車輛駕駛為美國人道團體一員，美國中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）十七日終於承認報導內容屬實，證實那場空襲行動「出錯」導致含七名孩童在內的十位平民不幸喪生。

美國國防部長奧斯汀透過聲明對罹難者家屬表示哀悼並致歉，強調「我們將努力從這個可怕錯誤中吸取教訓。美國政府正就賠償款項的交付方式進行研究。

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麥肯錫表示，美方先前根據情報，「合理確定」上月廿六日攻擊阿富汗首都喀布爾機場的「伊斯蘭國呼羅珊省」疑似打算廿九日再出手；當天也發現一輛白色豐田汽車出現於美方情報人員早就在注意的該ＩＳ組織一處據點，進行八小時跟蹤後，才出動無人機先發制人，豈料隨後調查發現「那次攻擊是個悲劇性錯誤」，慘死的十位民眾更無一與ＩＳ有關。包括駕車的阿瑪迪（Zemari Ahmadi），如紐時報導證實，他是美國援助團體「國際營養與教育」（Nutrition and Education International）合作夥伴，「完全無害」。

麥肯錫強調，「選中那台車，係基於它在我方已知目標的厲害區出沒」，但「顯然我們的情報錯誤」，出手前兩天誤判那是該組織策劃廿九日可能攻擊的用車，加上美軍無人機決定攻擊前也發現它在上述ＩＳ據點及喀布爾機場周遭多處現身。

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