投中嗆美 伊朗加入上海合作組織

伊朗各大報十八日頭版皆報導該國已獲准從上海合作組織觀察員國家晉升為正式會員國。（法新社）

2021/09/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕伊朗十七日獲准成為「上海合作組織」（ＳＣＯ）的完整成員國，被視為有助於提升該國的經濟與區域地位，擴大德黑蘭當局在包括阿富汗在內的區域的影響力。伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）致詞表示要強化與區域鄰邦的關係，並稱美國的「霸權與單邊主義已告失敗」。

以中國與俄羅斯為首的上海合作組織十七日以視訊方式舉行元首高峰會，中國國家主席習近平發言時宣布「啟動接收伊朗為成員國的程序」，同時接納沙烏地阿拉伯、埃及與卡達為新的對話伙伴，並稱不斷壯大的上海合作組織大家庭將共促世界和平與全球發展，以及維護國際秩序；伊朗外交部發言人哈蒂巴扎赫（Said Khatibzadeh）透過社群媒體對於能成為正式會員國表示歡迎。

請繼續往下閱讀...

與會的伊朗總統萊希在致詞時強調，保護伊朗免遭西方國家片面懲罰為其政府的主要外交政策目標之一，霸權與單邊主義在已邁入新紀元的世界中已宣告失敗；他稱制裁或經濟恐怖主義是區域進步的重大阻礙，並呼籲上海合作組織發展出集體對抗的架構與機制…「片面制裁並非僅針對單一國家，而是針對個別國家，特別是本組織的成員國，此等趨勢近年來更為明顯」。萊希還隱晦針對美國表示，某些國家自認能以威脅與施壓手段來獲致外交利益，實屬不幸」。伊朗因核子計畫而遭國際制裁。

上海合作組織成立於二十年前，原有中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦、塔吉克、烏茲別克、吉爾吉斯與哈薩克等八個以中亞與南亞國家為主的會員國；伊朗在二○○五年以觀察員身分加入該組織，一直希望能扶正成為正式成員國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法