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    英本週解封 專家批等同謀殺

    武漢肺炎疫情在英國首都倫敦升溫，圖為倫敦國王十字車站月台12日人來人往，民眾一律戴口罩。（路透檔案照）

    武漢肺炎疫情在英國首都倫敦升溫，圖為倫敦國王十字車站月台12日人來人往，民眾一律戴口罩。（路透檔案照）

    2021/07/18 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年十月從印度現蹤的武漢肺炎高傳染力Delta變種病毒株正肆虐英國，當地十六日新增確診五萬一八七○人、為一月中以來首度單日破五萬，英國首席醫官惠蒂（Chris Whitty）警告，目前三週翻一倍的染疫住院人數將在幾週內達到「相當駭人」的程度。英國首相強森堅持英格蘭地區在原被視為「自由日」的十九日全面解封，引發各界專家一致砲轟。

    英國疫情近幾週升溫，主因是Delta變種病毒傳染力高及防疫措施逐漸鬆綁，多為尚未接種疫苗的年輕人染疫。但英國政府鑑於英國成人完整接種兩劑疫苗的比率已達六十七．五％、接種一劑更達八十七．六％，打算十九日在人口最多、經濟最發達的英格蘭地區全面解除防疫限制，例如維持社交距離令以及商店、火車、公車、地鐵等室內場合戴口罩等規定。

    但科學家警告，高感染率和疫苗高接種率相結合，是最可能出現「免疫逃逸」變種病毒株的環境。在醫學期刊《刺胳針》刊登的抗議解封信，至十六日已獲得一千四百名科學家的連署；他們基於緊迫感召開線上「緊急國際峰會」，多國專家批強森政府決策「輕率」、毫無根據。

    美國智庫「艾社康健康諮詢」（ACCESS Health International）創辦人暨病毒學家海瑟廷（William A. Haseltine）直指強森的「群體免疫」策略「不合情理」且「實際上就是謀殺」。「爭取正義的武漢肺炎病故者家屬」組織成立者古德曼（Jo Goodman）亦表示，十九日解封將是「災難」，此為「壓倒性的科學共識」，病故者家屬清楚曉得「太早解封的後果是多麼悲慘」，「政府再度根據大眾想法而非國家利益來考量，真的令人擔憂。」

    英國當局否認有意藉由讓Delta變種病毒確診病例暴增來達到「群體免疫」。惠蒂十五日也明說，英國「還沒擺脫困境」，不應低估英國可能再度快速淪陷的事實。根據截至十六日的資料，英國武肺住院患者為三九六四人，一月第二波疫情來襲時的高峰則是四萬人。

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