中國船排糞汙染南沙珊瑚礁 菲︰調查中方不負責任行徑

二○一六年的南海仲裁案本月十二日屆滿五週年，不滿菲律賓總統杜特蒂親中政策導致菲國利益受損的示威者，當天在中國駐菲律賓大使館外舉牌抗議「杜特蒂，中國傀儡」。 （路透）

2021/07/15 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國衛星影像分析公司「Simularity Inc.」十二日發布報告指出，南沙群島的珊瑚礁及海洋生態體系正因船隻長期停錨排放污水受到破壞，在爭議海域連月大量集結的中國船隻為罪魁禍首。對此，菲律賓國防部長羅倫沙納十三日指示軍方針對報告所提中方「不負責任行徑」展開調查，確認報告真實性。

「Simularity Inc.」執行長德爾（Liz Derr）十二日在菲律賓智庫「Stratbase ADR Institute（ADRi）」主辦的數位論壇上說道，「一旦船隻不動，排泄物就會堆積起來」，導致浮游藻類迅速繁殖；因它含有葉綠素ａ，在多光譜成像中以白色斑塊的方式呈現，該公司得以藉此監測中國漁船污水排放。最新衛星影像首度顯示：中國漁船持續大量出現在該海域，和周遭海洋環境惡化存在關聯性，「這些停錨於南沙群島的船隻污水正傷害珊瑚礁，我們能從太空看到這點。」

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數百艘中國漁船同時滯留

為了說明浮游藻類的「戲劇性」變化，報告特別列出南沙群島九章群礁的赤瓜礁、東門礁、瓊礁、染青東礁、鬼喊礁周遭水域今昔多光譜成像做為佐證：二○一六年五月十四日，幾乎沒有藻類生長；上月十七日，多達二三六艘中國漁船在這些水域動也不動。

上述五礁，前兩者由目前在中國實際控制下，另三者則是越南，皆為我國、菲國、越南的主權爭議地帶。這段期間剛好菲國總統杜特蒂在位，他為了和中國交好，一六年六月底一上台就擱置常設仲裁法院（ＰＣＡ）當年七月對有利菲國的南海問題評議結論。

靠珊瑚礁魚類維生 附近85％居民受影響

報告內容印證美國前海軍上校舒斯特（Carl Schuster）去年四月指控：兩百餘艘停在南沙群島九章群礁附近的中國船隻，每艘一天估約產生十磅廢棄物，亦即單日總和逾九百公斤，一個月超過兩千公噸。他當時預言將見「環境破壞」。德爾另警告，狀況若持續惡化，當地以棲息於珊瑚礁之魚類為蛋白質主要來源的八十五％居民將受到影響。

不過，德爾的報告中，因為有一張照片的船隻被發現其實是二○一四年在澳洲大堡礁的一艘船，並非中國漁船，以致被質疑是假新聞，連菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）都推文表示，這艘船不是中國船隻。對此，ADRi澄清，他們的報告註明該張照片來源且明確標示是「不明」船隻，但某家媒體轉載時卻違反協議刊出照片，且暗示這就是中國船隻。ADRi強調，使用該照片只是展示漁船如何污染海洋，與他們的分析結論沒有關聯。

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