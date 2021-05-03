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    拜登點名「威脅」 北韓嗆「會作反應」

    （路透）

    （路透）

    2021/05/03 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕北韓二日就美國總統拜登日前在國會發表演說時涉及北韓的內容做出回應，痛批拜登在演說中稱北韓為安全威脅是「鑄下大錯」，指控拜登意圖持續與北韓敵對，並警告美國將面臨「非常嚴重的狀況」，平壤將採取相應措施。

    南韓韓聯社報導，北韓外務省北美事務局局長權正根（Kwon Jong-gun）二日指出，美國若持續從冷戰時期的視野與觀點出發，試圖以過時落後的政策處理朝美關係，勢必會在不久的將來面臨愈來愈難以承受的危機，面臨非常嚴重的狀況。權正根反控「北韓是嚴重威脅」、「外交」與「威懾」等說法都是老調，只是用來掩飾華府對北韓的敵對與威脅，但美國總統首度在國會如此闡明對朝立場，北韓不能置之不理，必須採取相應措施。

    拜登在就職滿一百天前夕的四月二十八日，於國會參眾兩院聯席會議上發表演說時，提及北韓與伊朗的核計畫對美國與世界安全構成「嚴重威脅」，強調美國將與盟國密切合作，透過外交途徑與堅定威懾來處理兩國構成的威脅。

    此外，北韓外務省二日也針對美國國務院發言人普萊斯日前在「北韓自由週」活動中指控北韓是「世界上迫害最嚴重與最極權的國家之一」，痛批美國侵害北韓主權與進行政治挑釁。金正恩胞妹金與正同日則就南韓的「脫北者」上週以空飄氣球向北韓散發傳單一事開嗆南韓，聲稱散發傳單是不可容忍的挑釁，據此譴責未能妥善約束脫北者的南韓。

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