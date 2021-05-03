華郵︰中在台海軍事行動 測試拜登底線

中國首艘國造航空母艦「山東號」。（美聯社）

2021/05/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國海軍二日證實，日前駛離母港的中國首艘國造航空母艦「山東號」，已前往南海進行「例行性訓練」，並稱軍方日後將「常態」進行類似演訓。「多維新聞」指出，不排除「山東艦」會與日前在台灣周邊海域與南海進行例行性訓練的「遼寧艦」舉行雙航艦演訓。

中方證實山東艦出航 擬與遼寧艦雙航艦演訓

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中國海軍新聞發言人高秀成二日指出，安排山東號航艦編隊在南海相關海域進行訓練。他稱此為正當合法、有利提高維護國家主權與區域和平穩定的「例行性訓練」，要求外界客觀理性看待，還說中國海軍今後將按計畫常態舉行類似演訓。這項聲明形同呼應中國國防部日前的「航艦非宅男」說。中國國防部發言人吳謙四月二十九日就今後中國航艦編隊出海訓練是否將常態化一事表示，航艦不是「宅男」，遠航必是常態。

山東號於二○一九年十二月正式服役，去年曾三度出海，上月二十八日被衛星拍攝到離開海南三亞母港。多家中國官方媒體近日披露，山東號航艦編隊正以極快速度逐漸形成戰鬥力，配屬更多艦載「殲-15」戰機。甫於四月二十三日正式服役的四萬噸級兩棲攻擊艦「海南號」，也在當天離開三亞基地進入南海。

華盛頓郵報一日發表社論指出，中國在台海與南海的軍事行動，旨在測試美國拜登政府的底線；相較於俄羅斯總統普廷駐軍烏克蘭邊界，可能是基於政治或外交目的，中國國家主席習近平的軍事行動，則實質提升稱霸東亞與迫使台灣屈服的戰略。儘管華府注意到中方步步進逼，但迄今仍未改變長期以來在中國武力犯台上採取「戰略模糊」的政策。

社論警告，很少有分析家認為中國會在不久的將來，對台灣或在南海採取軍事攻勢，美國雖稱對台承諾「堅若磐石」，並推動「四方安全對話」制衡中國，但這些作法不可能逆轉中國逐步升級的軍事行動。

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