美防長預告速度之戰 「下一場大戰非常不一樣」

美國國防部長奧斯汀四月三十日赴夏威夷，主持印度太平洋司令部新舊任司令交接。（美聯社）

2021/05/02 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀四月卅日出席美軍印太司令部新舊任司令交接典禮時，發表上任以來首次重大國防政策演說，指美國今後要面對的軍事衝突為「速度之戰」，與過去廿年在中東的「舊式戰爭」大相逕庭，美軍必須強化科技發展，並全面整合全球軍事行動，進而對戰事「快速理解、快速決策、快速行動」。

美軍新舊任印太司令部司令阿基里諾和戴維森的交接典禮，卅日在夏威夷珍珠港舉行，而接掌國防部四個月的奧斯汀，特別選在這個象徵美軍印太地區實力中樞的地點，首度闡述其國防政策理念。他指出，美軍必須對新興的網路和太空威脅等更多面向的戰爭建立「新視野」，但他也暗示「先文後武」，強調應以軍事實力輔佐外交政策，使美國外交官可藉此避免衝突。美聯社指出，此話符合總統拜登「外交優先」的策略方向。

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奧斯汀進一步表示，美軍面對的下一場大戰，將與過去的戰事非常不一樣，因此必須正確結合科技、行動概念和能力，取得足以讓對手不敢越雷池一步的可靠、靈活且極具威懾力的軍事實力，「我們必須為自身創造優勢，並為對手創造困局。」曾說中國是美軍「步步進逼的挑戰」的奧斯汀，儘管演說全程未提及中國，但他提醒美軍官兵，不能為目前身為世界上最強大軍隊感到自滿，因為美軍的潛在敵手正努力削弱美國優勢。奧斯汀強調必須確保美軍在陸、海、空、太空及網路領域的優勢，包括發展量子電腦、人工智慧和邊緣運算等科技。

曾示警中國恐在六年內攻台的前印太司令戴維森直言，中國正透過「邪惡」（pernicious）行徑挑戰美國的區域主導地位，因此，印太地區的戰略競爭不限於美中之間，更是自由與專制陣營的競爭。

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