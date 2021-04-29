歐盟要求WHO追武肺源頭 中俄力阻

世衛國際黃熱病疫苗接種證書與歐洲議會議事廳。歐洲議會二十八日討論歐洲的武漢肺炎疫苗接種證書「數位綠色證書」法律效力；該證書為一國際疫苗護照。（歐新社）

2021/04/29 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）將於五月底視訊舉行，歐盟正在推動會上通過決議，要求強化世界衛生組織（WHO）因應公共衛生危機時的資訊透明，包括檢討目前對武漢肺炎疫情源頭的調查；另一方面，美國政府也正在規劃武肺疫源第二階段調查行動建議方案，建議擴大檢測相關人員和動物，但是反駁中國多次鼓吹的冷鏈傳播可能性。

歐洲版「政客」（Politico）網站二十七日報導，這份有關世衛改革的決議文草案於四月二十日寫成，將在五月世衛大會上提出，呼籲成立一工作小組，研究強化世衛對公衛緊急事件的準備和因應能力，檢討目前進行中的武肺疫源調查，並向二○二二年世衛大會提交檢討報告。但是目前中國、俄羅斯正設法阻止這項草案以目前的文本提出，要求修改有關武肺疫源調查、疫情資料分享等內容文字。

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美疫源調查建議方案 將提交世衛

華爾街日報二十七日獨家報導，拜登政府正在規劃疫源第二階段調查行動的建議書，近日將提交給世衛。美國官員說，這項建議是與其他國家商量後著手進行，以世衛三月公布的疫源調查報告為基礎，將指出世衛調查團的分析結果與下階段行動之間存有的落差。

這份建議將敦促擴大檢測相關動物、人員，包括在過去曾發現與新冠病毒（SARS-CoV-2）相關病毒的中國南方地區，以及讓國際科學家取得二○二○年之前取自實驗室或者病患的病毒株資料，尋找疫情初期證據。

美國政府今年一月公布的武肺疫情相關事實，指出「美國政府有理由相信，早在鑑別出第一起武肺病例之前，一些（武漢病毒研究所）研究員二○一九年秋季就曾生病，且出現與武肺和一般季節性疾病相同的症狀。」

這份建議書預期將反駁中國鼓吹的病毒可能透過進口冷凍食品傳播的說法。至於武漢病毒實驗室意外洩漏病毒之說，官員表示，目前美國並不急著推動細究此事，因為尚需要有「吹哨人」提供證據。

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