美挺台參與WHA 各國議員響應

（路透）

2021/04/29 05:30

外交部︰將我納入全球公衛體系 已成民主國家共識

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕世界衛生大會（WHA）將於五月二十四日起以全視訊方式召開。美國國會參眾兩院外交委員會亞太小組領銜發起「#LetTaiwanHelp」社群活動，許多美國議員積極轉發，我國友邦及理念相近國家國會議員與跨國議會組織也熱烈響應，包括加拿大、澳洲、紐西蘭、英國和歐洲議會等來自全球各地的多名議員，響應支持台灣參與WHA。外交部對此表示，這彰顯將台灣納入全球公衛體系，已成為許多民主國家民意殿堂的共識。

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第七十四屆世衛大會將於五月二十四日到六月一日舉行，美國聯邦參、眾兩院外交委員會亞太小組領銜，自美東時間四月二十七日上午十時起，發起全球社群媒體大串聯，邀請世界各國國會領袖、議員及跨國議會組織，在「推特」及「臉書」等社群媒體平台，以主題標籤「#LetTaiwanHelp」共同為台灣發聲，呼籲世界衛生組織（WHO）邀請台灣出席WHA。

美國國會長期不遺餘力以立法或聯名函等方式，堅定支持台灣參與WHO。這也是美國國會兩院繼提出「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲WHO觀察員身分法案」，以及連年持續以聯名函助我參與WHA後，又一次力挺行動。長年為台灣在國際場合發言的友邦行政部門，也再次表達支持。聖文森總理龔薩福為此特別錄製影片並透過「推特」發布，強調聖文森及格瑞那丁（Saint Vincent and the Grenadines）全力支持台灣參與WHA。龔薩福說，尤其面對疫情，將兩千三百萬人排除在全球健康的討論之外，「完全不合理」。

中方稱「一中原則」處理 陸委會︰北京無權代表台灣

美國國務院發言人昨也以背景說明重申，美國支持台灣有意義參與WHO的工作，及以觀察員身分參與WHA，相信這對世界有益。國務院指出，台灣應對疫情得當，保護將近兩千四百萬人民的健康及安全，台灣慷慨分享科學及技術專業，捐贈口罩和醫療資源給世界各地夥伴，拯救無數性命。當面對史無前例的疫情，美國呼籲WHO邀請台灣以觀察員身分參與大會及相關工作，履行「全民健康」口號。

面對國際社會陸續表態支持台灣參與世衛活動，中國國台辦發言人馬曉光昨日妄稱，任何有關「中國台灣地區」參與國際組織、包括世衛組織活動，都必須按照「一個中國原則」處理。對此，陸委會則駁斥，北京方面無權代表台灣，更無法、無力負責台灣人民的健康安全，這是一個事實。

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