叫陣中國 美力拚能源革命

美國國務卿布林肯19日表示，將力促各國減少煤炭用量，以降低二氧化碳排放。圖為波蘭一處煤炭發電廠。（路透檔案照）

2021/04/21 05:30

敦促減碳 氣候峰會前較勁

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國主導、40國領袖參與的全球氣候視訊峰會22日登場前夕，美國國務卿布林肯19日首次就氣候變遷問題發表演說，矢言美國會扮演全球領導角色，敦促各國降低對煤炭的依賴，但不會因為某些國家協助改善氣候問題，就輕縱該國的其他劣跡。這番話被視為暗批中國。布林肯同時警告，美國於再生能源發展方面遠遠落後中國，必須領導這場能源革命，否則難以贏得與中國長期戰略競爭，進而威脅美國國家安全和經濟前景。

與此同時，國際能源總署（IEA）20日發布今年度「全球能源展望」報告，指隨著疫情後全球經濟復甦，今年的二氧化碳排放量恐怕會比去年大增近5%、約15億噸，達到330億噸，將是2010年以來最大的年排放量，也是史上第2大年排放量，除非各國政府迅速降低排碳量，否則明年將繼續惡化。聯合國秘書長古特瑞斯19日公布2020年全球氣候狀況報告時也直言，解決氣候危機的時間所剩不多。

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再生能源發展落後中國

布林肯在馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）的演說中指出，美國已於再生能源發展方面落後中國，指中國擁有全球近3分之1的相關專利，且是全球最大的太陽能板、風力渦輪機、電池和電動汽車生產國和出口國，若美國再不迎頭趕上，將失去以反映自身利益和價值觀的方式，塑造全球氣候未來的良機，導致無數美國人失去就業機會。他表示，全球再生能源市場到2025年時，規模將達到2.15兆美元（約61兆台幣）。

嗆中國難抹其他劣行

布林肯也強調，美國將透過外交手段敦促各國合力減緩全球暖化，「當各國持續依賴煤炭作為主要能源、投資設立煤炭發電廠，或允許大面積砍伐森林，他們會受到美國及美國夥伴的關切，我們的外交官會挑戰這些國家的作為或無所作為。」他也重申，拜登政府會將氣候危機當作核心外交政策，但這不代表各國在改善氣候方面有所進步時，美國就不會追究該國的其他不良行為，暗指不會輕縱中國迫害人權。

中國碳排放量全球最大

中國是目前全球碳排放量最大、煤炭用量也最多的國家。雖然中國承諾在2060年前實現「碳中和」，但仍持續開闢煤炭發電廠，僅在其最新版本的國家發展「5年計畫」中，適度地增加改用再生能源的目標。布林肯指出，若美國無法領導全球解決氣候危機，「我們的世界將所剩無幾」。

布林肯也闡述氣候變遷與地緣政治的關聯，包括中南美洲移民湧入美國，及中俄利用北極融冰，在該區域加強軍事部署等，因此，若美國對氣候問題袖手旁觀，本身國安勢必受到威脅，導致新的衝突。

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