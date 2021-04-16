美日峰會在即 台海情勢料成主軸

日本首相菅義偉十五日離開首相官邸前往機場，準備搭乘專機飛往美國，在白宮和美國總統拜登舉行面對面會談。（美聯社）

2021/04/16 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯茅毅／綜合報導〕日本首相菅義偉十五日晚間搭機前往美國，預定當地時間十六日下午（台灣時間十七日凌晨）與美國總統拜登首度舉行面對面會談。日本媒體報導，台灣議題將是這次美日峰會的重點，會後發表的聯合聲明若提到台灣，將是一九六九年以來的創舉。此外，預料雙方將重申釣魚台列嶼適用美日安保條約，聯合聲明可能也會提到關切香港與新疆的人權狀況。

預計重申釣島適用美日安保

日本「每日新聞」指出，拜登上台後選擇菅義偉做為首位面對面會談的外國領袖，理由之一就是中國威脅。美國認為中國遲早會武力犯台，對此愈來愈提高警覺，這次峰會可能會就台灣海峽的和平與穩定進行討論。日本經濟新聞則指出，一旦台灣遭到攻擊，釣魚台列嶼（尖閣諸島）被捲入的可能性極高；對美國而言，台海和釣魚台周邊海域都是美軍的戰略要衝，美國也需要日本協助，倘若日美在此地區的嚇阻力下降，全亞洲甚至全世界都將蒙陰影，這就是台灣議題成為這次美日峰會重點的理由。

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最受矚目的焦點是台海情勢是否會列入峰會發表的聯合聲明。共同社引述日本高層官員表示，日美雙方將慎重協調到最後階段。一九六九年，時任美國總統的尼克森和日本首相佐藤榮作在會談後的共同聲明中表明，「維持台灣地區的和平與安全，對日本的和平及安全也很重要」。但隨著日美相繼和中華民國斷交，此後美日峰會發表的聯合聲明或文件均避免提及台灣。

陸自與美法軍隊聯合演習

與此同時，日本陸上自衛隊十五日宣布，五月前後將首次與美國陸戰隊、法國陸軍舉行聯合演習。三國陸上部隊將在跨越宮崎縣海老野市和鹿兒島縣湧水町的霧島演習場，實施降落和登陸離島，以及利用模擬城市設施的訓練，陸自將派遣離島防衛專門部隊「水陸機動團」參演。

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