官方證實 約旦前王儲密謀政變遭軟禁

約旦前王儲韓沙。（路透檔案照）

2021/04/05 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕約旦政府四日指控，國王阿布杜拉二世（Abdullah II）同父異母的弟弟、前王儲韓沙（Hamzah bin Hussein）與外國勢力密謀顛覆國家，已遭當局監控。目前遭軟禁在家的韓沙發表聲明，否認涉及政變，另有十多名涉案者被捕。對於這起疑似宮廷內鬥的事件，包括美國與波灣國家等約旦友邦，皆表態支持國王。

與外國勢力通訊 被攔獲

約旦副總理沙法迪（Ayman Safadi）召開記者會指出，韓沙與外國勢力密謀顛覆國家，當局已調查頗長一段時間，並截獲韓沙與外國勢力討論顛覆約旦時間點的相關通訊與干預行動，某外國情報機構還曾與韓沙之妻接觸，安排飛機供韓沙夫婦離開約旦。初步調查顯示，這類活動已達直接影響約旦安全穩定的地步，但國王決定與韓沙直接接觸，在家族內解決以免遭人利用。

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四日稍早，約旦國營報紙「輿論報」（Al-Rai）警告，約旦的「安全與穩定」是不得跨越或接近的「紅線」。韓沙三日晚間則透過英國廣播公司（ＢＢＣ）發布影片，指稱遭軍方禁止外出，也不得與人交談或會面，理由是有他出現的場合或社群媒體，就會有批評約旦政府或國王的言論。

韓沙否認涉及不法

韓沙否認不法或涉及任何陰謀，並反批執政體系貪腐無能，當局對表達意見者進行恐嚇、逮捕、騷擾與威脅。軍方則否認韓沙遭到拘留，但證實曾擔任阿布杜拉二世沙烏地阿拉伯特使的王室成員哈山（Hassan bin Zaid），以及曾任阿布杜拉二世辦公室主任的阿瓦達拉（Bassem Awadallah）兩人，因「安全」理由被捕。

四十一歲的韓沙是約旦已故國王胡笙（King Hussein）與美國出生的努爾王妃（的長子，據稱與異母兄長阿布杜拉二世曾關係良好，在部族長老間也頗具人氣。一九九九年，阿布杜拉二世即位後，依父王遺願冊封韓沙為王儲，隨後卻在二○○四年撤銷，改立自己的長子胡笙（Hussein）為王儲。努爾四日發推文護子，強調指控韓沙顛覆國家是「邪惡誹謗」。

匿名約旦分析家指出，韓沙近來在友人間加強批評政府貪腐的力道，況且他對王儲頭銜遭撤銷始終無法釋懷。知悉內情的其他官員則說，部分約旦反對派人士奉韓沙為共主，令阿布杜拉二世不悅。

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