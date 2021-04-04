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    俄增兵邊界 拜登允堅定支持烏克蘭

    美國總統拜登二日透過電話向烏克蘭總統澤倫斯基重申，美國堅定支持烏國的主權與領土完整。圖為澤倫斯基今年二月前往烏東視察時與駐軍交談。（路透）

    美國總統拜登二日透過電話向烏克蘭總統澤倫斯基重申，美國堅定支持烏國的主權與領土完整。圖為澤倫斯基今年二月前往烏東視察時與駐軍交談。（路透）

    2021/04/04 05:30

    〔編譯張沛元／綜合二日外電報導〕值此俄羅斯軍方增兵、烏克蘭東部緊張情勢升高之際，美國總統拜登二日首度與烏國總統澤倫斯基通電話，重申美國對烏克蘭的主權與領土完整的「堅定支持」。稍早，俄羅斯警告美國勿輕舉妄動，否則將被迫回應。

    俄警告美：勿輕舉妄動

    自俄羅斯二○一四年兼併克里米亞後，烏國政府軍在烏國東部與俄國扶持的分離主義民兵交戰多年。去年七月烏、俄才在歐洲安全暨合作組織協調下，達成最新停火協議，但今年一月以來戰事又升高，烏軍已有二十人陣亡。烏克蘭指控俄羅斯過去一週在烏國北部、東部邊界，以及克里米亞半島集結數千名軍人，顯然意圖恫嚇。

    白宮在聲明中指出，拜登表示，面對俄羅斯持續進犯克里米亞與烏克蘭東部頓巴斯（Donbas），美國重申「堅定支持」烏克蘭主權與領土完整，拜登並誓言重振美烏戰略夥伴關係，以及支持澤倫斯基的肅貪與改革計畫。澤倫斯基表示，拜登向他保證，絕對不會讓烏克蘭獨自面對俄國的侵略。

    在拜澤熱線前夕，美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，以及參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），皆已與同級的烏國官員通過電話。同日，英國也重申對烏克蘭主權和領土完整的支持。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫在二日拜澤熱線前表示，倘若美國派軍協助烏克蘭，進一步升高邊境緊張情勢，俄羅斯將被迫回應，但不願說明會採取何等措施。他也堅稱俄羅斯不會威脅烏克蘭。

    不過，美國前駐烏克蘭大使、美國智庫布魯金斯研究所研究員法佛（Steven Pifer）指出，俄軍的動作九成是虛張聲勢，他不認為奪走烏克蘭更多領土對俄羅斯有啥好處。

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