聯美制中 澳洲宣布自製飛彈

澳洲皇家海軍「安薩克極」（Anzac）巡防艦「巴拉馬塔號」（HMAS Parramatta），與美國海軍兩棲突擊艦「美利堅號」（USS America）、提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦「邦克山號」（USS Bunker Hill），以及勃克級（ArleighBurke-class）飛彈驅逐艦「貝瑞號」（USS Barry），二○二○年四月在南海舉行聯合演習。（路透檔案照）

2021/04/01 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳洲總理莫里森三月卅一日宣布，為了因應「變遷中的國際環境」並厚植國防實力，初步將耗費十億澳元（約台幣二一六．八億元）展開國防產業十年投資計畫。澳洲國防部隨後證實，將與美國密切合作在澳洲本土研製導向飛彈，並在近期內敲定「戰略企業夥伴」。

國防產業十年投資217億

澳美合作研製的飛彈，可能是新一代的高超音速飛彈，澳洲國防部去年十一月才宣布正和美國研發可達八倍音速的空射高超音速巡弋飛彈。至於「戰略企業夥伴」，美國「洛克希德．馬丁」公司、美國「雷神」公司、國際技術集團「孔斯貝格（Konsberg）」設在澳洲的分公司，以及「澳洲ＢＡＥ系統」，皆在名單之列，製造地點則尚未公布。

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總理莫里森強調，「在澳洲土地上創造自身主權能力，是維持澳洲安全的必要之道。」美聯社指出，消息宣布之際，太平洋地區正因中國野心和軍事力量陷入不安。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ＡＳＰＩ）專家舒布里奇指出，中國日益增強的侵略性是澳洲重大隱憂，加上武漢肺炎重創全球供應鏈，皆驅使澳方決定強化國防自主。

澳洲國防部長杜登證實，將與美方密切合作，以確保澳洲企業達到澳方與「最重要軍事夥伴」的需求，且本土製造不僅可提升自身能力，也能確保戰鬥作戰供應鏈不受全球變化干擾，更讓澳洲面對衝突時有大量飛彈可用而無須等待進口。

澳洲為「五眼聯盟」一員，去年十一月才和美國簽署為期十五年的「南十字星整合飛行研究實驗」（SCIFiRE）。澳洲未來十年國防計畫的花費高達二七○○億澳元，而ＡＳＰＩ曾預估，澳洲未來廿年花在對外購買飛彈等武器費用恐高達千億澳元。

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