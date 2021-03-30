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    「反送中」入圍 香港今年不轉播奧斯卡

    中國異議藝術家艾未未的攝影作品「透視研究：天安門」，遭親中人士點名散播「對國家仇恨」。（取自M+博物館網站）

    中國異議藝術家艾未未的攝影作品「透視研究：天安門」，遭親中人士點名散播「對國家仇恨」。（取自M+博物館網站）

    2021/03/30 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港五大電視台廿九日一致證實，今年將是當地五十二年來首度不見年度奧斯卡金像獎頒獎典禮轉播，印證外國媒體此前報導指稱，以中、港敏感時事為主題的今年入圍者及其作品，遭中共中央宣傳部下令封殺。對此，香港資深媒體人潘小濤在「臉書」感嘆，「難道香港電視台已納入中宣部管控範圍？」

    第九十三屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，將於下月廿五日在美國加州洛杉磯市柯達劇院登場。香港發行量最高的建制派英文報《虎報》（The Standard）報導，去年取得獨家播映權的無線電視廣播有限公司（ＴＶＢ）已證實，「沒有二○二一年奧斯卡金像獎之播映權。本台決定不繼續商討有關今年的播映權是純商業考慮」，NowTV、ViuTV、有線電視、香港開電視也確定沒拿到播放權。

    香港《蘋果日報》指出，去年大張旗鼓獨家轉播的ＴＶＢ，打破過往早上直播、晚上重播的慣例，今年「低調處理，被質疑與政治正確有關」。事實上，美國「自由亞洲電台」（ＲＦＡ）十六日已披露，講述香港二○一九年「反送中」運動的挪威紀錄片《不割席》，及中國封殺的「辱華」導演趙婷作品《游牧人生》確定入圍後，中國中央電視台等官方媒體即接獲中宣部禁播指示，除了避免百姓透過影片得知香港等地時事，也預防得獎者上台說真話的「尷尬」場面同步流入中國。

    艾未未作品被檢舉違反國安法

    另一方面，香港西九文化區收藏的中國異議藝術家艾未未作品，近日也引發爭議，一幅對著北京天安門廣場豎起中指的黑白攝影作品「透視研究：天安門」，遭親中媒體、作家與團體連日批鬥，稱其有違反《港區國安法》之嫌。西九管理局董事局主席唐英年廿九日聲稱，預計今年開幕的「Ｍ＋」博物館從未打算展出該幅「不雅」作品，國安公署目前並未就此事接洽，若其認定違法，館方必定依法處理。

    不過，「Ｍ＋」總監華安雅曾表示，館方無意迴避與六四天安門事件或「反送中」運動有關的作品，包括艾未未大作。

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