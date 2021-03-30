中國洗白血棉花 五毛熄火 官方添柴

中國外交部和新疆維吾爾自治區官員二十九日共同召開記者會，中共新疆黨委宣傳部副部長徐貴相（左）等高層代表出席，回應外界對中國這波抵制外國服飾與運動品牌運動的質疑。（美聯社）

2021/03/30 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕歐盟、美國、英國、加拿大針對新疆維吾爾族人權議題制裁中國，多家外國服務和運動品牌也因拒用新疆棉花，引發中國共產主義青年團帶頭發動的抵制潮。新疆官員廿九日對這些外國廠商加強施壓，警告其不應插手政治，當「制裁的大棒」揮向新疆時，「也會砸到自己」，還說媒體可以「大大方方」前往新疆採訪。

民間抵制退燒 品牌熱賣

然而，香港「南華早報」報導，中國消費者對這些國際品牌的抵制行動，上週末似乎就「洩了氣」，不僅國家支持的「中國足球協會」仍未與耐吉（Nike）解除十年贊助合約，在「淘寶」、「京東」及「拼多多」等中國主要電商平台上，這些品牌照樣熱賣，近日也陸續有中國網友呼籲「理性愛國」，聲稱「不能拿外人的錯，懲罰自己的同胞」。

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中國外交部與新疆維吾爾自治區二十九日舉行涉疆問題新聞發布會，中共新疆黨委宣傳部副部長、自治區政府新聞發言人徐貴相以「戰狼」口吻聲稱，中國人民遭受西方列強霸凌的時代已經一去不返，「包括新疆各族人民在內的全體中國人民是不好惹的」。他說，企業不該將經濟行為政治化，H&M宣布禁用新疆棉的結果是什麼？在中國市場還撐得住嗎？還能夠賺到中國人的錢嗎？「一分也賺不到！」

警告外商搬石頭砸自己

徐貴相說，貿然做出禁用決定並參與反新疆棉的行動並不理智，「就像搬石頭砸自己的腳」，制裁的大棒揮向新疆企業時，也會砸向自己，「希望更多類似H&M的企業，要擦亮眼睛，明辨是非。」此外，他還數落美國、英國、法國、德國和加拿大歷史上侵犯人權的「斑斑劣跡」。

另一發言人伊力江．阿那依提也說，中國人民不想要H&M與耐吉等禁用新疆棉公司的產品；他歡迎外國公司到新疆的棉花田親眼看看。聯合國秘書長古特瑞斯廿八日在加拿大廣播公司（ＣＢＣ）節目中表示，聯合國正和中方就聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）可「不受限制地」進入新疆進行慎重磋商，希望雙方很快達成協議，以確認當地是否存在維吾爾族穆斯林遭恣意拘押、虐待、性暴力和強迫勞動情況。

耐吉、愛迪達App遭下架

此外，中國華為、小米、OPPO等品牌智慧型手機應用程式（App）商店，廿九日上午已無法下載耐吉及德國愛迪達（Adidas）的程式，搜索Nike、愛迪達等關鍵字也已經找不到相關結果。

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