WHO助中卸責 4疫源排除實驗室

世衛緊急委員會成員吉柏曼斯（Marion Koopmans，右）和食品安全與人畜共通病毒專家恩巴瑞克（Peter Ben Embarek，中）與梁萬年（左）等中國專家，在一至二月間前往武漢調查疫情起源，並在工作結束後於當月九日共同舉行記者會。（美聯社檔案照）

2021/03/30 05:30

外媒曝光世衛報告：武漢所不可能外洩

〔編譯孫宇青／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）專家小組在一、二月間與中國專家聯手，前往湖北省武漢市調查武漢肺炎病毒源頭，但成果報告一再延後公布，令外界質疑中國當局有意左右結論，以避免被究責。不過，美聯社、法新社廿九日搶先披露報告內容，指專家小組提出四種疫源可能性，以病毒宿主傳染第二種動物後再傳給人類最有可能，實驗室外洩一說則被認為「極度不可能」。

布林肯：中國政府顯然協助撰寫

不過，美國國務卿布林肯廿八日向美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）表示，美國對世衛疫情調查的方法和過程有「真正的擔憂」，包括中國政府「顯然協助撰寫」。他也強調，必須對疫情問責，但重點應放在如何建立有力的國際體系，避免憾事重演。白宮國安顧問蘇利文上月廿一日就曾表示，美方不相信中國有針對疫情爆發過程提供足夠的原始資料。

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據報導，一名世衛成員國外交官提供「接近最終版本」的疫源報告草稿，專家小組提出四種新型冠狀病毒的可能源頭：機率最高的是病毒宿主傳染第二種動物後，後者再傳染人類，被評為「可能至非常有可能」。其次是蝙蝠直接傳染人類，被評為「可能」；第三種是透過冷凍食品傳播，被評為「可能但機會不大」。

至於經由實驗室外洩，則被評為「極度不可能」，因為並沒有紀錄顯示，在二○一九年十二月前，有任何實驗室在研究類似病毒。

專家小組也不確定源頭是華南市場

專家小組也提到，蝙蝠身上的冠狀病毒最接近新冠病毒，但兩者的演化距離相差數十年，意味其間存有片段缺失。除蝙蝠外，穿山甲也帶有與新冠病毒高度類似的病毒，而水貂和貓都容易感染新冠病毒，不排除是病毒帶原者。此外，專家小組無法針對武肺是否源於華南海鮮市場達成結論，因為可能更早就出現輕微個案未被發現，且或許和華南市場有關聯。

諸多謎團未解 報告被批為中背書

美聯社指出，報告內容大致上符合外界預期，也對結論提出更多理據，但仍留下許多謎團未解答，也不清楚與最終版本是否會有差異。國際組織「人權觀察」執行長羅斯批評，世衛在疫情初期屢次附和北京對疫情嚴重性的錯誤說法，包括病毒是否具有人傳人特性，早已犯下串謀過失，「我們需要的是坦誠、有力的調查，而非進一步對文過飾非的中國背書」。

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