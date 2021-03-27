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    美日4月峰會 台海成焦點

    預定四月訪美的日本首相菅義偉，預料會在與拜登總統的共同聲明中，對台海和平穩定表達關切。（法新社檔案照）

    預定四月訪美的日本首相菅義偉，預料會在與拜登總統的共同聲明中，對台海和平穩定表達關切。（法新社檔案照）

    2021/03/27 05:30

    美日確定聯手牽制中國

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿六日報導〕日美兩國領袖四月上旬將進行首次面對面會談，擬在會談後發表共同文件，除將明記釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）適用規定美國對日本防衛義務的美日安保條約第五條，也可能重申「台灣海峽和平穩定」的重要性，以凸顯美日聯手牽制中國的態勢。

    擬彙整二加二會談共識

    日本讀賣新聞廿六日報導，日本首相菅義偉預定四月上旬訪美，與美國總統拜登舉行峰會，多位日本政府相關人士透露，做為兩國首次面對面會談的成果，雙方擬於會後發表共同文件。

    美日共同文件涵蓋安全保障與經濟安全保障兩大部分，在安全保障部分，將以本月十六日在東京舉行「日美安全保障協議委員會」（二加二會談）的共識事項為基礎，再進行彙整。

    釣魚台適用美日安保

    為了對抗中國漸趨明顯的霸權主義，美日共同文件擬明記釣魚台列嶼適用美日安全保障條約第五條，雙方並將加強合作，以實現「自由開放的印太地區」、敦促北韓完全非核化、解決日本人遭北韓綁架問題等。

    另外，鑑於台灣周邊的緊張情勢升高，美日也考慮在共同文件中重申「台灣海峽和平與穩定」的重要性。日美外長防長二加二會談發表的共同文件，首次列入台灣海峽和平與安定的重要性。

    在經濟安全保障部分，將揭示「建構強韌且多角化安全的供應鏈」，具體項目可能為拜登今年二月簽署的總統令點名的半導體、電動汽車使用的大容量電池、醫藥品，以及包括稀土在內的重要礦物等。

    建構多角化安全供應鏈

    其中以高科技製品不可或缺的稀土，目前對中國的依賴度極高，中國產量占全球的七成，日美兩國將進行合作，對企業提供支援，避免向中國採購或研發不需要使用稀土的技術，以達到不依賴特定國家的安保目標等。

    報導也指出，建構多角化安全供應鏈的議題，擬由日本國家安全保障局局長北村滋、美國國家安全顧問蘇利文負責進行後續討論。

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