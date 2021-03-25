無視眾怒 中國續擴南海渚碧礁

最新的衛星影像顯示渚碧礁有新增土地。（取自網路）

2021/03/25 05:30

牛軛礁一月起見工程、船隻

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼主權有爭議的南沙群島牛軛礁一月起陸續驚見中國工程及通信、「海上民兵」等各式船隻集結，美國太空技術公司「Maxar Technologies」最新攝得的衛星影像顯示，中國二○一五年開始動手化礁為島的南沙群島第二大「島」渚碧礁，近日也再現「填海造陸」工程。

渚碧礁南側新增2.85公頃土地

香港《南華早報》指出，根據最新衛星影像，最初僅十六．一平方公里的環狀渚碧礁，南側再新增一片長方形土地，面積約二．八五公頃，上頭圓形物應是高塔或雷達罩。這片新土地圍繞著一個潟湖，有條運河可以讓船隻出入。報導說，在上月廿日拍攝的衛星影像中，看不到這片土地。

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新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院國防與戰略研究所研究員許瑞麟，從建物濱水打造的地理位置研判，「它可能具有多用途」，除了建築以及瞭望塔或雷達塔，鋪設的露天場地是「多功能的」，可供大規模活動進行、直升機降落或機動武器、感測器之用。曾是中國人民解放軍一員的軍事評論員宋忠平則指出，除了架設軍事系統，渚碧礁上的建物也「可能用來改善駐紮當地的士兵生活環境」。

台越中菲皆聲索兩礁主權

我國、越南、菲律賓、中國皆聲索渚碧礁和牛軛礁主權，前者目前在中方控制下；中國也對後者進行定期巡邏及監控，當地本月七日出現逾兩百艘中國船隻，菲國政府廿日才剛抗議中國部署「海上民兵」，中方廿二日卻以漁船避難一語帶過，菲方斥之一派胡言。外界憂心，中國可能在牛軛礁展開填海造陸工程。

美國太空技術公司「Maxar Technologies」先前拍到南沙群島渚碧礁樣貌。（取自網路）

菲律賓軍機二○一七年四月拍攝的空照圖。（法新社檔案照）

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