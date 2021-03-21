中國質疑資安風險 馬斯克：特斯拉非間諜

全球電動車龍頭特斯拉執行長馬斯克，廿日透過視訊參與「中國高度發展論壇」時，否認旗下電動車潛藏資安風險。（歐新社）

2021/03/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國憂心美國「特斯拉」（Tesla）電動車的設備可能會自動蒐集敏感情資，傳已下令禁止解放軍、政府機關和國有企業人員駕駛，並禁止該種車輛進入相關設施。對此，特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）廿日透過視訊出席中國一場論壇時，親自做出澄清，強調若旗下電動車用於間諜用途，公司恐怕會面臨倒閉。

視訊出席中國論壇 強調資訊保密嚴謹

華爾街日報十九日引述知情人士指出，中國在針對特斯拉電動車進行安全評估後，指車內攝影鏡頭、感測器等設備可持續記錄環境資訊，並獲得各種數據，包括駕駛在何時、何地及如何使用車輛，甚至是與車輛同步的手機聯絡人資料等，一旦這些資訊被回傳至美國，恐有洩露國家安全機密的風險。因此，中方已禁止軍方、部分政府機構和特定國企人員駕駛特斯拉電動車輛進入工作地點及居住範圍。

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首次承認 內建鏡頭觀察記錄駕駛行為

對於上述傳聞，馬斯克廿日透過視訊出席「中國發展高層論壇」（China Development Forum）時回應道，「若特斯拉利用旗下電動車在中國或任何地方從事間諜活動，我們公司會面臨倒閉，我們有很強烈的動機對所有資訊保密處理。」馬斯克十三日也在「推特」表示，旗下電動車的內建鏡頭會偵測使用者的視線範圍，為首次承認鏡頭會觀察及記錄駕駛行為。

據報導，特斯拉電動車內建八組全景攝影鏡頭、十二組超音波感測器，以及支援自動輔助駕駛（Autopilot）系統的雷達，可讓使用者監控車輛所在位置的周遭狀況，並下載影片。特斯拉也表明，旗下電動車定期蒐集的運行及分析數據，在使用者同意分享的情況下，將會回傳公司伺服器，藉以協助改善輔助駕駛系統。不過，特斯拉先前就曾強調，其隱私保護政策符合中國法規，且中國市場上的車輛內建鏡頭均未啟動。

事實上，中國並非唯一質疑攝影鏡頭資安風險的國家，美國國會也在二○一八年通過法案，禁止聯邦機構向特定中國企業採購設備，以防美軍設施、警察部門及使館單位暴露在中國政府監視之下。

路透和華爾街日報指出，中國是全球最大的汽車市場，更是電動車的主戰場之一。特斯拉去年在中國售出逾十四．七萬輛（第三代佔十三．八萬輛），為全球總銷售量的三成，是公司達成去年度全球銷售目標五十萬輛的一大助力，但隨著在中國生產的輛數增加，愈發受到當地法規檢視。另外，「蔚來汽車」（Nio Inc）、「吉利汽車」（Geely）等中國國產品牌也逐漸為特斯拉帶來挑戰。

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