美中火爆對話 布林肯嗆中威脅全球 楊潔篪批美干涉內政

美中外交高層峰會十八日起一連兩天在美國阿拉斯加安克拉治舉行，雙方開幕致詞充滿火藥味。（美聯社）

2021/03/20 05:30

開場唇槍舌劍 火藥味十足

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美中兩國暌違已久的外交高層峰會，十八日起一連兩天在美國阿拉斯加安克拉治舉行，由美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文，與中國共產黨中央政治局委員楊潔篪和外交部長王毅，進行三場對談。雙方開幕致詞時意外地充滿火藥味，美方怒斥中方威脅規則為基礎的全球秩序，並強調將密切注意台、港、疆情勢，中方則超時痛罵美方利用優勢施壓，還諷刺美國應該檢討自身種族問題。

美方關切台、港、新疆情勢

美中雙方原先就對峰會不抱期待，不料開場記者會立刻唇槍舌劍。布林肯率先表明，美方非常關切中方行徑，包括台灣、香港、新疆問題，對美國的網路攻擊，以及透過經濟手段脅迫美國盟邦等，強調這些都危及全球穩定秩序，不單是中國內政。蘇利文緊接著說道，美國不尋求與中國衝突，但歡迎激烈的競爭，同時也會為了自身原則、人民和盟邦挺身而出。

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中方促美放棄「長臂管轄」

相較於布林肯和蘇利文各以兩分多鐘發表開場白，楊潔篪一口氣花近廿分鐘「教訓」美方，期間未讓口譯員翻譯，指台、港、疆均是中國領土，不容美方干涉內政；又指絕大多數國家不承認美國價值等於國際價值，不承認少數國家制定的規則為國際規則，希望美方放棄「長臂管轄」，勿濫用國安概念干擾貿易往來，少居高臨下與中說話。王毅隨後幫腔道，美方會前宣布制裁中國官員，非正常待客之道。

由於中方發言逾半小時，布林肯要求媒體留下，當即做出反擊，表明全球輿論與中方所言相悖，他上任後已與全球逾百國外交人員交談，各國均對中國行徑深表憂慮，很高興美國重新與盟邦合作。蘇利文也針對楊潔篪指出的美國種族歧視問題回應道，美國身為一個自信國家，成功的秘訣之一是能夠審視自身缺點，並持續尋求改進。然而，楊潔篪隨後反控美方「加長發言」是違反外交禮節。

香港南華早報指出，雙方十八日進行的兩輪閉門會談，氣氛較為理性、嚴肅。

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