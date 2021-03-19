拜登脫口普廷劊子手 俄暴怒召回大使

俄羅斯政府十七日召回駐美國大使安托諾夫，表達對美國總統拜登指控俄國總統普廷為「劊子手」的不滿。（法新社檔案照）

2021/03/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登日前在專訪中直言俄羅斯總統普廷是「劊子手」（killer）引爆俄方怒火，風波十八日越演越烈，俄羅斯不但召回駐美大使，普廷還反酸拜登「彼此彼此，你也一樣」，並祝他「身體健康」。

俄召回大使 反酸拜登健康

拜登在十六日錄製、十七日播出的美國廣播公司（ＡＢＣ）「早安美國」節目的訪問中說，普廷要為其破壞美國大選之舉「付出代價」；在被主持人問到是否認為普廷是「劊子手」時，拜登先嗯了一聲，然後說「我覺得是」。此外拜登還說他與普廷相互了解，但他覺得普廷沒有靈魂。

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拜登之所以口出此言，據信與十六日的一份美國情報界評估報告有關；該報告發現，一如二○一六年，俄羅斯政府曾插手二○二○年美國大選，目的在於協助前總統川普連任。

普廷十八日在一場俄國兼併克里米亞七週年的活動上表示，人總是會從其他人的身上看到自己的特質，並認為對方跟自己一樣，顯然是在暗諷拜登也是劊子手。普廷口吐聖彼得堡諺語「彼此彼此，你也一樣」，並解釋這話不僅是兒童諺語與玩笑話，「還蘊含深厚的心理意義」，以及疑似意有所指地表示，他希望拜登身體健康，「我說這話不帶嘲諷，不是在打趣說笑」。高齡七十八歲的拜登已多次因口誤被質疑心智出狀況。

十八日稍早，克里姆林宮發言人佩斯科夫就劊子手說怒嗆，美國總統發表此等言論史上前所未聞，顯見拜登根本不想改善目前已很糟糕的美俄關係；俄羅斯駐美大使安托諾夫已奉召回國商議美俄關係，但目前尚無計畫安排他晉見普廷。俄羅斯上議院外交事務委員會主席科薩切夫也稱拜登的發言令人無法接受，將導致美俄關係更為惡化，是美俄關係的分水嶺；倘若美方不解釋或道歉，俄方恐怕還有後招。

近年美俄關係惡化事件

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