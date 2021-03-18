日政府不受理同婚登記 法院：違憲

札幌地方裁判所十七日宣告，日本政府不受理同性婚姻登記申請的做法違憲。贊成同性婚姻的民眾在外舉起布條及象徵性別少數群體的「彩虹旗」，支持這起日本首例判決。 （路透）

2021/03/18 05:30

同志伴侶第一起勝利

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不滿日本政府不受理同性婚姻登記申請的同志伴侶集體訴訟，十七日在札幌地方法院迎來全國第一起勝利判決，儘管三對原告索賠六百萬日圓（約台幣一五五萬）的要求被駁回，但確定當局作法違反「所有國民，在法律之前一律平等」的憲法規定，立下同性婚姻日後探討的法律基礎。

十七日迎來勝訴的三對原告，包括兩對男性伴侶和一對女性伴侶，二○一九年一月登記結婚卻被拒，隔月為此和政府對簿公堂，全日本目前共計有五家地方法院上演同類案件。原告表示，「不能和同性結婚，是對婚姻自由的不當侵害」，主張遭受各種法律和經濟上的損失，違反法律平等原則，指控政府違法疏於相關立法。

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日本憲法第十四條寫道，「所有國民，在法律之前一律平等，不因人種、信仰、性別、社會身分或門第，而在政治、經濟、社會關係上設有差別。」但日本政府認為，「憲法並未設想同性婚姻」，當局作法「不屬於不合理的歧視」。此外，憲法第廿四條規定，「婚姻應基於男女雙方合意而成立，夫婦基本上有相等之權利，以相互協力而維持之」，故結婚該是「男女」結合，不承認同性婚姻屬「國會的立法裁量範圍之內」。

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