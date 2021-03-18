為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日政府不受理同婚登記 法院：違憲

    札幌地方裁判所十七日宣告，日本政府不受理同性婚姻登記申請的做法違憲。贊成同性婚姻的民眾在外舉起布條及象徵性別少數群體的「彩虹旗」，支持這起日本首例判決。 （路透）

    札幌地方裁判所十七日宣告，日本政府不受理同性婚姻登記申請的做法違憲。贊成同性婚姻的民眾在外舉起布條及象徵性別少數群體的「彩虹旗」，支持這起日本首例判決。 （路透）

    2021/03/18 05:30

    同志伴侶第一起勝利

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕不滿日本政府不受理同性婚姻登記申請的同志伴侶集體訴訟，十七日在札幌地方法院迎來全國第一起勝利判決，儘管三對原告索賠六百萬日圓（約台幣一五五萬）的要求被駁回，但確定當局作法違反「所有國民，在法律之前一律平等」的憲法規定，立下同性婚姻日後探討的法律基礎。

    十七日迎來勝訴的三對原告，包括兩對男性伴侶和一對女性伴侶，二○一九年一月登記結婚卻被拒，隔月為此和政府對簿公堂，全日本目前共計有五家地方法院上演同類案件。原告表示，「不能和同性結婚，是對婚姻自由的不當侵害」，主張遭受各種法律和經濟上的損失，違反法律平等原則，指控政府違法疏於相關立法。

    日本憲法第十四條寫道，「所有國民，在法律之前一律平等，不因人種、信仰、性別、社會身分或門第，而在政治、經濟、社會關係上設有差別。」但日本政府認為，「憲法並未設想同性婚姻」，當局作法「不屬於不合理的歧視」。此外，憲法第廿四條規定，「婚姻應基於男女雙方合意而成立，夫婦基本上有相等之權利，以相互協力而維持之」，故結婚該是「男女」結合，不承認同性婚姻屬「國會的立法裁量範圍之內」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    AZ疫苗安全嗎？歐盟藥品管理局週四公布評估結果
    2021/03/17 06:37

    AZ疫苗安全嗎？歐盟藥品管理局週四公布評估結果

    英相：核彈數量將增4成 因應全球威脅上升
    2021/03/17 06:14

    英相：核彈數量將增4成 因應全球威脅上升

    軍情動態》中國海軍持續造艦 2020年有25艘新艦服役
    2021/03/17 06:03

    軍情動態》中國海軍持續造艦 2020年有25艘新艦服役

    閱兵「亮劍」成隱憂 美軍上將示警：北韓恐重啟洲際飛彈試射
    2021/03/17 07:28

    閱兵「亮劍」成隱憂 美軍上將示警：北韓恐重啟洲際飛彈試射

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播