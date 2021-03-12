人大改選制 香港全面赤化

香港選制修改

2021/03/12 05:30

人大幾乎全票通過 港府聲明合憲合法

〔編譯張沛元／綜合報導〕中國全國人民代表大會（人大）會議十一日以二八九五票贊成、零票反對、一票棄權的壓倒性票數，通過修改香港選舉制度的草案，聲稱香港選制將因此更為完善與落實愛國者治港原則。香港特區政府隨即發表聲明表示支持與配合，但批評者認為香港民主將因此倒退，香港民主派人士就說，日後香港選舉將更無法反映民意。

這是北京當局繼去年六月通過港區國安法後，再度訴諸立法手段加強對香港的管控。香港特首林鄭月娥則發表聲明表達「堅定支持和由衷感謝」，稱人大的決定「完全合憲、合法」，並否認修改選制是香港民主倒退與意在踢走持特定政治主張人士。修改香港選制的草案通過後，中國人大常委會將根據該草案來修改香港基本法中有關行政長官與立法會產生辦法的附件；而港府則根據修改過後的附件來修改香港本地法律，具體內容估計將在數月內出爐。

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此一修改選制草案共有九條，主要內容大致有三：一，香港選舉委員會席次從現行一千二百席擴增至一千五百席、新增一個界別，職責包括選舉行政長官、立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人等事宜。二，新設一個候選人資格審查委員會，職司審查選舉委員會委員、特首與立法會議員的候選人資格；三，香港立法會席次由現行七十席擴增至九十席，透過選舉委員會、功能團體與分區直選等三種方式產生，但未列明每種選舉方式會產生的議席數。

中國國務院總理李克強在人大會後記者會上表示，全國人大決定「完善」香港選舉制度，就是要確保「一國兩制」行穩致遠。

直選席次比例降低 監督功能更不彰

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，這些改變意味未來北京當局將更進一步主導香港特首與大多數立法會議員的產生；香港特首選舉本就被譏諷是「小圈子選舉」，而這個小圈子在選制遭修改將變得更小；反對派立法會議員多透過直選產生，但選制修改後的立法會席次增加，直選席次比例因此降低，反對派難以在立法會中發揮制衡作用，監督功能本就不彰的立法會恐進一步淪為港府輔臣。至於新設、執掌撤銷資格（ＤＱ）大權的候選人資格審查委員會估計將擁有極大權力，恐進一步扼殺香港民主派的問政機會。

香港中文大學教授林和立向法新社表示，人大修改後的香港選制是「不會出錯」方案，確保只有中央認為愛國者才能進入立法會與選舉委員會，「在北京看來，香港泛民派都不是愛國者」。

立法會更欠缺民意代表性 港人憤怒

香港民主黨前主席何俊仁表示，事已至此令人痛心失望，日後特首選舉不會再出現有意義的競爭。現任民主黨主席羅健熙說，香港本就有立法會議員難以反映民意的問題，如今選制遭到修改，立法會將更欠缺民意代表性，對香港而言是極大損失，恐導致港人失望憤怒，累積民怨；如今香港民主派參選意願已降低，因為不清楚進入立法會還能發揮多少實際功效。

中國全國人民代表大會十一日以壓倒性票數，通過修改香港選舉制度的草案，宣稱目的在於「完善」香港的選制，遭批評是香港民主倒退。（路透）

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