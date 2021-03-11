賀錦麗頻代行總統職 共和黨質疑「政權過渡啟動」

美國副總統賀錦麗（右）頻頻代替總統拜登（左）致電多國元首，引發共和黨人和保守派媒體不滿。（美聯社）

2021/03/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）繼二日致電澳洲總理莫里森，討論中國及緬甸的「挑戰」之後，九日又代替總統拜登與挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）通話，就深化兩國關係交換意見。賀錦麗近來頻頻代行總統職權致電多國元首，加上拜登破紀錄上任至今仍未舉行正式記者會，已有共和黨人質疑，總統職位向賀錦麗過渡的程序已經啟動。

此前，賀錦麗還先後與加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏，以及以色列總理納坦雅胡等外國元首通電話，顯示賀錦麗與歷屆副總統相比，將擁有更高的地位，尤其是在外交政策方面。此外，賀錦麗已定期與國務卿布林肯共進午餐，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）分析，賀錦麗此舉是為了要熟稔外交事務，以利將來角逐總統大位。

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眾議員批拜登 上任逾45天仍無正式記者會

共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）七日接受「福斯新聞」訪問時，抨擊拜登打破四十年總統紀錄，上任逾四十五天仍未舉行正式記者會。對於這種反常現象，蓋茨說：「你不得不懷疑，向賀錦麗的過渡是否已經開始了。」

七十八歲的拜登一月成為入主白宮最年長的總統，他在去年大選期間多次口誤與忘詞，遭前總統川普陣營質疑失智，甚至有人猜測他就算當選，也可能只任職一屆。但拜登表示，他對爭取第二個任期持開放態度。

啟人疑竇的是，卅一名民主黨聯邦眾議員上月公開呼籲拜登，放棄發射核武器的專斷權，並建議變更美國核力量的指揮和控制權，在核武發射前需要獲得更多官員同意，包括副總統和眾議院議長。此外，據保守派媒體Politico報導，在拜登未徵求國會同意就對敘利亞的親伊朗武裝團體採取軍事行動後，民主、共和兩黨的聯邦參議員已提案，主張撤銷一九九一年和二○○二年賦予總統對外發動軍事行動的授權。

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